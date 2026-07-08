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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۰

یکی از رزمندگان سپاه استان زنجان به شهادت رسید

یکی از رزمندگان سپاه استان زنجان به شهادت رسید

زنجان - روابط عمومی سپاه انصارالمهدی(عج) زنجان با صدور اطلاعیه‌ای از شهادت یکی از رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه انصاالمهدی(عج) استان زنجان، یکی از پاسداران عزیز و غیور تیپ ۳۶ انصارالمهدی(عج) سپاه استان زنجان به نام یوسف محمدی در مبارزه با گروهک‌های تروریستی در منطقه سردشت در تاریخ ۱۷ تیرماه به فیض شهادت نائل آمد و به جمع همرزمان شهیدش پیوست.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان، شهادت این عزیز را به محضر مبارک حضرت ولی عصر (عج)، امام سید مجتبی خامنه‌ای(مد ظله‌ العالی)، خانواده‌ صبور و پرافتخار این شهید والامقام، ملت عزیز و شهیدپرور ایران اسلامی و بالاخص استان زنجان تبریک و تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال علو درجات و رحمت واسعه الهی برای روح مطهر این شهید والامقام را مسالت می کند.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: زمان و مکان مراسم وداع، تشییع، تدفین و بزرگداشت این شهید والامقام متعاقبا اعلام می‌شود.

کد مطلب 6882949

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