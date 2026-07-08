یکی از رزمندگان سپاه استان زنجان به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه انصاالمهدی(عج) استان زنجان، یکی از پاسداران عزیز و غیور تیپ ۳۶ انصارالمهدی(عج) سپاه استان زنجان به نام یوسف محمدی در مبارزه با گروهک‌های تروریستی در منطقه سردشت در تاریخ ۱۷ تیرماه به فیض شهادت نائل آمد و به جمع همرزمان شهیدش پیوست.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان، شهادت این عزیز را به محضر مبارک حضرت ولی عصر (عج)، امام سید مجتبی خامنه‌ای(مد ظله‌ العالی)، خانواده‌ صبور و پرافتخار این شهید والامقام، ملت عزیز و شهیدپرور ایران اسلامی و بالاخص استان زنجان تبریک و تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال علو درجات و رحمت واسعه الهی برای روح مطهر این شهید والامقام را مسالت می کند.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: زمان و مکان مراسم وداع، تشییع، تدفین و بزرگداشت این شهید والامقام متعاقبا اعلام می‌شود.