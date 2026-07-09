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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۶:۲۷

تجدید میثاق مردم اردبیل با آرمان‌های قائد امت اسلامی

تجدید میثاق مردم اردبیل با آرمان‌های قائد امت اسلامی

اردبیل - مردم اردبیل با حضور در صد و سی‌امین تجمع اقتدار با آرمان‌های قائد امت اسلامی تجدید میثاق کردند.

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کد مطلب 6882988

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