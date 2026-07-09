https://mehrnews.com/x3cwK9 ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۶:۲۷ کد مطلب 6882988 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۶:۲۷ تجدید میثاق مردم اردبیل با آرمانهای قائد امت اسلامی اردبیل - مردم اردبیل با حضور در صد و سیامین تجمع اقتدار با آرمانهای قائد امت اسلامی تجدید میثاق کردند. دریافت 6 MB کد مطلب 6882988 کپی شد مطالب مرتبط رضازاده : آینده ایران در دستان دانشآموزان است موج صد و بیست و نهم حماسه حضور مردم اردبیل پارس آباد؛ صحنه حماسه حضور و وفاداری به امام شهید تکرار بیعت مردم ولایتمدار بیله سوار در شب صد و بیست و هفتم موج صد و بیست و هفتم حماسه حضور مردم اردبیل حماسه آفرینی مردم اردبیل در اجتماع شبانه برچسبها اردبیل تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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