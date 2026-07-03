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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۴

حماسه آفرینی مردم اردبیل در اجتماع شبانه

حماسه آفرینی مردم اردبیل در اجتماع شبانه

اردبیل- مردم دارالارشارد اردبیل با حضور در اجتماع شبانه با رهبر انقلاب بیعت و از رزمندگان اسلام اعلام حمایت کردند.

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کد مطلب 6878614

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