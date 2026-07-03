https://mehrnews.com/x3ctTT ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۴ کد مطلب 6878614 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۴ حماسه آفرینی مردم اردبیل در اجتماع شبانه اردبیل- مردم دارالارشارد اردبیل با حضور در اجتماع شبانه با رهبر انقلاب بیعت و از رزمندگان اسلام اعلام حمایت کردند. دریافت 5 MB کد مطلب 6878614 کپی شد مطالب مرتبط تداوم راه شهیدان در تجمع شبانه اردبیل حماسه مردم انقلابی مشگین شهر مهرگان در یکصد و بیستوپنجمین شب؛ روایت استمرار حضور مردم آوج در یکصد و بیستوپنجمین شب؛ تداوم حضور مردم در مسیر همبستگی اجتماع خونخواهی رهبر و قائد شهید امت اسلامی در اردبیل شب های پرشور اردبیل فریاد حمایت از انقلاب برچسبها اردبیل تجمع مردمی تجمعات مردمی
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