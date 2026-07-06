پارس آباد؛ صحنه حماسه حضور و وفاداری به امام شهید

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - بابک آدیگوزلی: مردم مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار شهرستان پارس‌آباد با حضوری پرشور و گسترده در آیین جاماندگان تشییع پیکر امام شهید، بار دیگر وفاداری، ارادت و پایبندی خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه شهدا به نمایش گذاشتند.

آیین جاماندگان تشییع پیکر امام شهید با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان و جوانان از میدان سپاه آغاز شد و شرکت‌کنندگان با حرکت به سوی مصلی شهرستان، در فضایی آکنده از حزن، همدلی و معنویت، یاد و نام امام شهید را گرامی داشتند.

حضور باشکوه مردم پارس‌آباد در این آیین، جلوه‌ای از وحدت، بصیرت و وفاداری آنان به ارزش‌های دینی و انقلابی بود و بار دیگر نشان داد که این دیار همواره در صحنه‌های سرنوشت‌ساز، با حضوری آگاهانه و پرشور، از آرمان‌های خود پاسداری می‌کند.

مردم ولایت‌مدار شهرستان پارس‌آباد از نخستین روزهای آغاز جنگ تحمیلی تاکنون، با حضور پرشور و مستمر در تجمعات شبانه، سنگر دفاع از آرمان‌های انقلاب و نظام را هرگز خالی نکرده‌اند. آنان با تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، آیت الله مجتبی خامنه‌ای، بار دیگر بر وفاداری، بصیرت و آمادگی خود برای دفاع از کیان ایران اسلامی و ارزش‌های انقلاب تأکید کردند و نشان دادند که در همه عرصه‌ها، استوار و متحد در کنار ولایت ایستاده‌اند.

قشرهای مختلف مردم اعم از زن و مرد، پیر و جوان، کارگر و کارمند، دانشجو و دانش‌آموز و بازاری همه و همه در خلق این صحنه زیبا و حماسه باشکوه نقش آفرینی کردند.

آیین باشکوه تشییع و راهپیمایی جاماندگان، جلوه‌ای ماندگار از وحدت، بصیرت و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت. خون پاک رهبر شهید انقلاب، سرمایه‌ای جاودان برای عزت و اقتدار ایران اسلامی شد و ثمره آن، شکل‌گیری اتحادی کم‌نظیر و انسجامی مثال‌زدنی در میان آحاد مردم بود. حضور پرشور و خودجوش مردم در این مراسم، پیام روشنی از استمرار راه شهیدان و استحکام پایه‌های انقلاب اسلامی بود؛ حضوری که نشان داد این انقلاب، با ایمان، آگاهی و همبستگی ملت ایران، برای سالیان متمادی استوار و بیمه خواهد ماند.

وحدت و همبستگی ملی بزرگ‌ترین سرمایه کشور است

حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی امام جمعه شهرستان پارس‌آباد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با تسلیت شهادت امام امت، در شرایط حساس کنونی، بر همگان لازم است با هوشیاری، بصیرت، حفظ وحدت و انسجام ملی و تبعیت از رهنمودهای رهبر انقلاب، در مسیر عزت، اقتدار و پیشرفت نظام اسلامی گام بردارند. بی‌تردید، وحدت و همبستگی ملی بزرگ‌ترین سرمایه کشور است و دشمنان این مرز و بوم بیش از هر چیز از همین اتحاد و همدلی ملت ایران هراس دارند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ همبستگی و هوشیاری در شرایط کنونی، افزود: ملت ایران همواره با وحدت، بصیرت و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی، در مسیر عزت، استقلال و پیشرفت کشور گام برداشته و این انسجام، سرمایه‌ای ارزشمند برای عبور از چالش‌ها و تداوم حرکت رو به جلو خواهد بود.

امام جمعه شهرستان پارس آباد با اشاره به عملکرد رهبر فقید انقلاب اظهار کرد: رهبر عظیم‌الشأن انقلاب طی ۳۷ سال مسئولیت رهبری، این مسئولیت خطیر را با تدبیر، اقتدار و درایت به‌خوبی ایفا کرد و با غیرتی مثال‌زدنی اجازه نداد تمامیت ارضی و استقلال ایران اسلامی به خطر بیفتد. ایشان را یک میهن‌دوست واقعی، دلسوز ملت و پاسدار عزت و اقتدار کشور دیدم و شناختم؛ شخصیتی که همواره منافع ملی، امنیت و سربلندی ایران را در اولویت قرار داد و نام و یاد او در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد ماند.

همزمان با برگزاری آیین وداع، کسبه و بازاریان شهرستان پارس‌آباد مغان نیز با تعطیلی واحدهای صنفی و نصب تصاویر امام شهید بر سردر مغازه‌های خود، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب و رهبر شهید تجدید عهد کردند و جلوه‌ای از همبستگی و وفاداری خود را به نمایش گذاشتند.

در این مراسم، دسته‌جات عزاداری و مداحی با حضور پرشور مردم، با نوحه‌سرایی برای رهبر فقیدشان اشک ماتم ریختند؛ همچنین با پخش احسان و نذری، فضای معنوی و همبستگی خاصی در میان عزاداران حاکم شد و جلوه‌ای از ارادت و وفاداری مردم به نمایش گذاشته شد.

مشت‌های گره‌کرده در میدان وفاداری؛ نماد عزت و استقامت ملت

یکی از جوانان حاضر در این آیین گفت: امروز روز برخاستن ملت است؛ باید با مشت‌های گره‌کرده به پا خاست و بانگ بلند هیهات من‌الذله را در سراسر ایران طنین‌انداز کرد.

وی با اشاره به شهادت رهبر، افزود: اوج مظلومیت این رهبر شهید را دیدیم؛ رهبری عادل، شجاع و مقتدر که در ماه مبارک رمضان، با لبانی تشنه، همانند جد بزرگوارش حضرت سیدالشهدا(ع)، شهد شیرین شهادت را نوشید و جان خود را در راه دین، میهن و آرمان‌هایش تقدیم کرد.

این جوان تأکید کرد: رهبر شهید، همچون سالار شهیدان، همه هستی خود و خانواده‌اش را در راه دفاع از اسلام، ایران و اعتقادات مردم فدا کرد و نام خود را برای همیشه در تاریخ این سرزمین جاودانه ساخت.

وی در پایان تأکید کرد: راه شهیدان ادامه دارد و ملت ایران با وحدت، بصیرت و استقامت، پرچم عزت و مقاومت را برافراشته نگاه خواهد داشت و اجازه نخواهد داد آرمان‌های شهیدان به فراموشی سپرده شود.

در پایان این آیین باشکوه، مردم شهرستان پارس‌آباد با تأکید بر وفاداری عمیق خود به آرمان‌های رهبر شهید، این حضور گسترده را تجدید بیعتی دوباره با مسیر عزت، استقلال و مقاومت دانستند. آنان اعلام کردند که یاد و راه آن بزرگ‌مرد را زنده نگه داشته و با اتحاد، بصیرت و همبستگی ملی، اجازه نخواهند داد این مسیر نورانی دچار خدشه شود. این مراسم، جلوه‌ای روشن از پیوند قلبی مردم با آرمان‌های انقلاب و استمرار وفاداری نسل‌ها به ارزش‌های اعتقادی و ملی بود.