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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۴

خروش حماسی مردم اردبیل در موج یکصد و سی و پنجم

خروش حماسی مردم اردبیل در موج یکصد و سی و پنجم

اردبیل - خروش عاشقان ولایت در خونخواهی رهبر شهید با حضور باشکوه مردم در اردبیل تکرار شد.

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کد مطلب 6887260

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