https://mehrnews.com/x3cywm ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۴ کد مطلب 6887260 استانها اردبیل استانها اردبیل ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۴ خروش حماسی مردم اردبیل در موج یکصد و سی و پنجم اردبیل - خروش عاشقان ولایت در خونخواهی رهبر شهید با حضور باشکوه مردم در اردبیل تکرار شد. دریافت 7 MB کد مطلب 6887260 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع باشکوه عاشقان ولایت در اردبیل اجتماع باشکوه مردم اردبیل در شب صد و سی و سوم تجدید میثاق مردم اردبیل با آرمانهای قائد امت اسلامی موج صد و بیست و نهم حماسه حضور مردم اردبیل برچسبها اردبیل تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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