به گزارش خبرنگار مهر، بابک رضازاده ظهر چهارشنبه در پویش «باید برخاست» که با حضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان و دانشآموزان در مدرسه شیخ طوسی مشگینشهر برگزار شد، اظهار کرد:آینده ایران در دستان شما دانش آموزان است و با تلاش، علمآموزی و پشتکار، از ایران قوی دفاع خواهید کرد. امروز میدان دفاع از کشور تنها به جبهههای نظامی محدود نیست، بلکه سنگر اصلی، کلاسهای درس، مراکز علمی و پژوهشی است و دانشآموزان امروز، دانشمندان، متخصصان و نخبگان فردای ایران خواهند بود که با پیشرفتهای علمی، فناوری و نوآوری، اقتدار کشور را افزایش داده و دشمنان را در دستیابی به اهداف خود ناکام خواهند گذاشت.
وی افزود: هر موفقیت علمی شما، گامی در مسیر عزت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی است.
نماینده مردم مشگین شهر گفت: دانشآموزان مدرسه میناب مظلومانه به شهادت رسیدند و دشمن همواره به دنبال فرصت برای ضربه زدن به ملت ایران است، اما آینده این کشور در دستان شما دانشآموزان قرار دارد.
وی با بیان اینکه سنگر امروز دانشآموزان، علم و دانش است، بیان کرد: شما با درس خواندن، کسب دانش و پیشرفت علمی، در حقیقت در خط مقدم دفاع از ایران اسلامی قرار دارید و با توان علمی خود، دشمن را ناامید خواهید کرد. آینده علمی، فناوری و اقتدار کشور به تلاش نسل جوان وابسته است.
رضازاده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه ارزشمند معلمان تصریح کرد: معلمان با تربیت نسلهای آگاه، متعهد و توانمند، سرمایههای ارزشمند کشور را پرورش میدهند و همین نسل جوان در آینده قدرت علمی ایران را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
وی همچنین با اشاره به همبستگی مردم در روزهای حساس کشور گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، حضور گسترده مردم در تجمعات شبانه، روحیهای مضاعف به رزمندگان اسلام بخشید و موجب افزایش اقتدار ملی و ناامیدی دشمن شد.
وی ادامه داد: آمریکا خود را یک ابرقدرت میداند، اما اراده آهنین ملت ایران این تصور را در هم شکست و بار دیگر ثابت کرد که ایران، سرزمین مردمی مقاوم و پرورشیافته مکتب شهیدان بزرگی همچون باکری و شهید سلیمانی است.
نماینده مردم مشگینشهر خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش امروز کشور را مدیون رزمندگان اسلام، حافظان امنیت، دانشمندان و همه کسانی هستیم که با ایثار و فداکاری از این مرز و بوم دفاع کردهاند و شما دانشآموزان نیز با تلاش علمی، ادامهدهنده این مسیر خواهید بود.
وی در پایان خطاب به دانشآموزان تأکید کرد: آینده ایران از آنِ شماست و با پشتکار، علمآموزی و حفظ روحیه خودباوری، میتوانید در ساختن ایرانی مقتدر، پیشرفته و مستقل نقشآفرین باشید.
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