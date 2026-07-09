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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۷:۵۹

حال و هوای سحر و صبحگاه حرم رضوی ۹ ساعت مانده به تشییع رهبر شهید

حال و هوای سحر و صبحگاه حرم رضوی ۹ ساعت مانده به تشییع رهبر شهید

مشهد- در این ویدئو حال و هوای سحر و صبحگاه حرم رضوی ۹ ساعت مانده به تشییع رهبر شهید انقلاب را مشاهده کنید.

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کد مطلب 6883010

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