https://mehrnews.com/x3cwKC ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۷:۵۹ کد مطلب 6883010 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۷:۵۹ حال و هوای سحر و صبحگاه حرم رضوی ۹ ساعت مانده به تشییع رهبر شهید مشهد- در این ویدئو حال و هوای سحر و صبحگاه حرم رضوی ۹ ساعت مانده به تشییع رهبر شهید انقلاب را مشاهده کنید. دریافت 17 MB کد مطلب 6883010 کپی شد مطالب مرتبط طواف پیکر رهبر شهید انقلاب بر گرد ضریح مطهر حضرت عباس علیهالسلام تصاویر هوایی از تشییع آقای شهید در حرم مطهر امام حسین علیه السلام از ورامین تا میامی؛ روایتی از خدمت بیمرز به زائران رهبر شهید موکب سرحدات میامی، روایتی از خدمت بیچشمداشت روستاییان به زائران موکب «شجره طیبه» بسطام، روایتی از میزبانی فرهنگیان در مسیر عاشقی آمادهباش ۲۴ساعته مدارس سمنان برای زائران رهبر شهید تصاویری از اقامه نماز بر پیکر آقای شهید در حرم مطهر حضرت عباس (ع) تصاویری از اقامه نماز بر پیکر آقای شهید در حرم مطهر امام حسین(ع) تشییع رهبر شهید انقلاب در کربلا برچسبها آستان قدس رضوی انقلاب اسلامی ایران تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران رهبر شهید
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