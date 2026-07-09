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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۳:۵۵

حضور شبانه زائران رهبر شهید در خیابان های منتهی به حرم رضوی

حضور شبانه زائران رهبر شهید در خیابان های منتهی به حرم رضوی

مشهد- در این فیلم تصاویری از حضور شبانه زائران رهبر شهید در خیابان های منتهی به حرم رضوی را مشاهده می کنیدـ

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کد مطلب 6882970

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