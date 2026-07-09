https://mehrnews.com/x3cwJN ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۳:۵۵ کد مطلب 6882970 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۳:۵۵ حضور شبانه زائران رهبر شهید در خیابان های منتهی به حرم رضوی مشهد- در این فیلم تصاویری از حضور شبانه زائران رهبر شهید در خیابان های منتهی به حرم رضوی را مشاهده می کنیدـ دریافت 23 MB کد مطلب 6882970 کپی شد مطالب مرتبط دمامه زنی زائران رهبر شهید در خیابان های منتهی به حرم رضوی حال و هوای زائران رهبر شهید در حرم مطهر امام رضا(ع) خیابان امام رضا مشهد در بامداد بیقراری زائران رهبر شهید مشهد در انتظار آقای شهید ایران برچسبها رهبر شهید تشییع رهبر شهید انقلاب مشهد
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