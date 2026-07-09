به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمیفر صبح امروز پنجشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی مأموران پلیس امنیت اقتصادی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان، مبنی بر احتکار گسترده مواد غذایی، شوینده و بهداشتی در یکی از انبارهای شهرستان خرمآباد، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی و اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی قضایی و با حضور کارشناسان اداره تعزیرات حکومتی، از محل موردنظر بازرسی که در نتیجه آن، مقادیر قابلتوجهی مواد شوینده و بهداشتی احتکار شده کشف شد.
فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه ارزش تقریبی کالاهای کشف شده برابر نظر کارشناسان بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این عملیات، انبار مذکور پلمب و متصدی آن با تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.
سردار هاشمیفر با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی، تصریح کرد: امنیت اقتصادی و معیشت مردم، خط قرمز پلیس است و هر فردی که بخواهد با احتکار، گرانفروشی یا هرگونه اقدام سودجویانه، آرامش بازار و حقوق شهروندان را خدشهدار کند، با برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض پلیس مواجه خواهد شد.
وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت اقتصادی غیرقانونی، مراتب را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
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