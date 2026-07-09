به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی سرمایههای پنهان زیستجهان ایرانی و بحران فهم؛ واکاوی گسست معرفتی در اندیشه ایرانی با پاسخ به این پرسش که چرا با وجود پیشینه غنی فرهنگی و فکری، امروز با گسستهای معرفتی و چالشهای فهم در جامعه ایرانی مواجه هستیم؟ برگزار میشود.
انجمن علمی زن و خانواده با همکاری انجمن مطالعات اجتماعی حوزه، در نشستی تخصصی به واکاوی سرمایههای پنهان زیستجهان ایرانی و بررسی ابعاد مختلف بحران فهم در اندیشه ایرانی میپردازد.
در این نشست حجتالاسلام حبیب الله بابایی، حجتالاسلام حسین بستان، حجتالاسلام مجید دهقان و دبقری سید روحالله سیدی سخنرانی خواهند کرد.
این مراسم روز شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۰۰ به نشانی بلوار جمهوری، کوچه ۲، فرعی اول سمت چپ، طبقه اول، سالن جلسات برگزار میشود.
حضور برای پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و علاقهمندان به مباحث علوم اجتماعی، اندیشه ایرانی و مطالعات فرهنگی آزاد است.
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