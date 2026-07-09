به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا دهقانی پنجشنبه‌شب در مراسم نخستین شب خاکسپاری رهبر شهید در مجتمع حوزوی آیت‌الله شاهرودی مشهد، در جمع عزاداران اظهار کرد: مردم ایران اسلامی امروز با حضور گسترده و باشکوه در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان، حماسه‌ای دیگر در تاریخ انقلاب اسلامی خلق کردند.

وی با بیان اینکه مردم ایران، مردمی بصیر، مؤمن و ولایت‌مدار هستند، افزود: ای کاش شما در تشییع پیکر مطهر پیامبر اسلام (ص) نیز حضور می‌داشتید.

حجت‌الاسلام دهقانی با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم، تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص) فرموده‌اند: «در آخرالزمان قومی می‌آید که همواره در حال مجاهدت هستند» و حضور بیش از ۱۲۵ شبانه‌روز مردم ایران اسلامی در میدان، یکی از مصادیق این روایت است.

وی خاطرنشان کرد: بنابر نقل مفسران، هنگامی که این آیه نازل شد، پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «این قوم از هم‌وطنان سلمان فارسی هستند.»

استاد حوزه علمیه با تأکید بر بدعهدی دشمن اظهار کرد: دشمن بار دیگر و در جریان مذاکرات، با نقض آتش‌بس و حمله به نقاطی از کشور، عهدشکنی خود را به نمایش گذاشت.

وی با بیان اینکه باید همواره مطالبه‌گر باشیم، افزود: امروز وظیفه داریم امام زمان (عج) را به‌درستی بشناسیم و اگر می‌خواهیم مشمول رضایت و دعای ایشان باشیم، باید رضایت پدر و مادر را نیز جلب کنیم.

در ادامه این مراسم، یکی از مداحان اهل‌بیت (ع) در سوگ رهبر شهید به مرثیه‌سرایی پرداخت و حاضران نیز با برافراشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و پرچم‌های سرخ، ضمن سردادن شعار «حیدر، حیدر»، سرودهای حماسی را همخوانی کردند.