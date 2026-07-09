  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۶

حضور باشکوه مردم در تشییع رهبر شهید جلوه‌ای از بصیرت و ولایت‌مداری بود

حضور باشکوه مردم در تشییع رهبر شهید جلوه‌ای از بصیرت و ولایت‌مداری بود

مشهد- استاد حوزه علمیه گفت: مردم ولایت‌مدار ایران با حضور گسترده در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید، جلوه‌ای ماندگار از بصیرت، وفاداری و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا دهقانی پنجشنبه‌شب در مراسم نخستین شب خاکسپاری رهبر شهید در مجتمع حوزوی آیت‌الله شاهرودی مشهد، در جمع عزاداران اظهار کرد: مردم ایران اسلامی امروز با حضور گسترده و باشکوه در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان، حماسه‌ای دیگر در تاریخ انقلاب اسلامی خلق کردند.

وی با بیان اینکه مردم ایران، مردمی بصیر، مؤمن و ولایت‌مدار هستند، افزود: ای کاش شما در تشییع پیکر مطهر پیامبر اسلام (ص) نیز حضور می‌داشتید.

حجت‌الاسلام دهقانی با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم، تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص) فرموده‌اند: «در آخرالزمان قومی می‌آید که همواره در حال مجاهدت هستند» و حضور بیش از ۱۲۵ شبانه‌روز مردم ایران اسلامی در میدان، یکی از مصادیق این روایت است.

وی خاطرنشان کرد: بنابر نقل مفسران، هنگامی که این آیه نازل شد، پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «این قوم از هم‌وطنان سلمان فارسی هستند.»

استاد حوزه علمیه با تأکید بر بدعهدی دشمن اظهار کرد: دشمن بار دیگر و در جریان مذاکرات، با نقض آتش‌بس و حمله به نقاطی از کشور، عهدشکنی خود را به نمایش گذاشت.

وی با بیان اینکه باید همواره مطالبه‌گر باشیم، افزود: امروز وظیفه داریم امام زمان (عج) را به‌درستی بشناسیم و اگر می‌خواهیم مشمول رضایت و دعای ایشان باشیم، باید رضایت پدر و مادر را نیز جلب کنیم.

در ادامه این مراسم، یکی از مداحان اهل‌بیت (ع) در سوگ رهبر شهید به مرثیه‌سرایی پرداخت و حاضران نیز با برافراشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و پرچم‌های سرخ، ضمن سردادن شعار «حیدر، حیدر»، سرودهای حماسی را همخوانی کردند.

کد مطلب 6883586

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها