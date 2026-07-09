به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار اخبار غیررسمی در فضای مجازی مبنی بر وقوع حمله در شهرستان بستک و مناطق اطراف آن، پیگیری‌های میدانی خبرنگار مهر از منابع آگاه ، حاکی از بی‌اساس بودن کامل این ادعاها است.

طبق بررسی های انجام شده تا این لحظه هیچ‌گونه حادثه امنیتی یا حمله‌ای به شهرستان بستک صورت نگرفته و اوضاع در این شهرستان و مناطق پیرامونی کاملاً عادی و تحت کنترل است.

ویدئوهای منتشرشده در این خصوص در فضای مجازی شهرستان بستک نیز، فاقد هرگونه اعتبار بوده و صرفاً یک شایعه بی‌اساس است.

همچنین منابع آگاه در استانداری هرمزگان هر گونه برخورد پرتابه در حوزه شهرستان حاجی آباد در شمال هرمزگان را تکذیب کردند.

بر اساس این گزارش، از شهروندان گرامی درخواست می‌شود اخبار مرتبط با مسائل امنیتی و حوادث را صرفاً از طریق منابع رسمی و خبرگزاری‌های معتبر دنبال کرده و از بازنشر هرگونه شایعه در فضای مجازی خودداری کنند.