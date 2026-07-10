احمد خرم در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از مدت ها قبل کمیته های مرتبط با ایام تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در شهرستان میامی تشکیل شده است، ابراز کرد: همه دستگاه های اجرایی و اعضای این کمیته ها، نسبت به تمهیدات لازم برای میزبانی از زائران رضوی و مجاوران حاضر در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اقدامات لازم را صورت داده اند.

وی با بیان اینکه همه تمهیدات لازم در زمینه های مرتبط با اسکان و خدمات دهی به زائران رضوی اندیشیده شده و شاهد هستیم که موکب ها به خوبی در حال خدمترسانی هستند، افزود: این خدمت رسانی در مسیر بازگشت زائران رضوی هم از مشهد مقدس ادامه خواهد داشت.

فرماندار میامی با بیان اینکه هماهنگی خوبی در این زمینه در شهرستان وجود دارد گفت: با توجه به پیش بینی حضور خیل عظیم زائران رضوی مسئله رفع نقاط حادثه خیز و همچنین کاهش تصادفات جاده ای نیز در دستور کار قرار گفت.

خرم با بیان اینکه تامین آرد و نان، دارو و سوخت و ... از دیگر تمهیداتی بود که برای این ایام اندیشیده شد، بیان کرد: در کنار مواکب، مدارس، اماکن ورزشی، پارک ها با توجه به گرمای هوا و مساعد بودن شرایط جوی، سالن ها و ... نیز برای اسکان زائران رضوی تمهید شده است.

وی با بیان اینکه موکب ها هم در بخش اسکان و پذیرایی و فرهنگی توانسته اند خدمات خوبی را بدهند، گفت: این خدمات در مسیر بازگشت زائران رضوی و به خصوص در مسیر کریدور اصلی مشهد- تهران و محدوده شهرستان میامی تداوم خواهد داشت.