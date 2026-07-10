به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر آدینه در سخنرانی بین دو خطبهٔ نماز جمعه سمنان در مصلای این شهر، با اشاره به خدمترسانی ۱۲ روزهٔ مردم استان به زائران رضوی و شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در تهران و مشهد، گفت: خدمترسانی موکبها و اماکن اسکان تا پایان موج بازگشت زائران از مشهد مقدس ادامه دارد.
وی با تأکید بر اینکه مردم سمنان در این ایام، خادمان واقعی زائران رضوی بودند، افزود: همهٔ دستگاههای اجرایی و اعضای ستاد سیاستگذاری استان و هشت شهرستان، خالصانه در خدمت زائران و دلدادگان رهبر شهید بودند.
استاندار سمنان ضمن قدردانی از دستگاههای اجرایی، خدماتی، فرهنگی، هیئتهای مذهبی، مردم و اصحاب رسانه، اظهار داشت: تمام تمهیدات لازم برای اسکان زائران، از همان روز نخست در مسیر رفت و برگشت سوگواران به تهران و زائران رضوی به مشهد، اندیشیده شد.
کولیوند با بیان اینکه استان سمنان پس از تهران، قم و خراسان رضوی، چهارمین استان کشور در میزبانی از زائران و علاقهمندان به تشییع پیکر رهبر شهید بود، خاطرنشان کرد: عملیاتی عظیم در طول ۱۲ روز در این استان اجرا شد.
وی همچنین با اشاره به آمادهباش کامل نیروهای امدادی شامل اورژانس، هلالاحمر، پلیسراه و راهداری در تمام این مدت، تصریح کرد: در تمام شهرستانهای استان، کارگروههای با مدیریت فرمانداران و دستگاههای اجرایی، مسئولیت خدمترسانی به زائران رضوی را بر عهده داشتند.
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