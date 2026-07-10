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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

ادامه اسکان و خدمات موکب‌های استان سمنان تا بازگشت زائران از مشهد

ادامه اسکان و خدمات موکب‌های استان سمنان تا بازگشت زائران از مشهد

سمنان- استاندار سمنان از تداوم خدمت‌رسانی موکب‌ها و اماکن اسکان در این استان تا پایان موج بازگشت زائران رضوی خبر داد و گفت: این عملیات ۱۲ روزه با مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر آدینه در سخنرانی بین دو خطبهٔ نماز جمعه سمنان در مصلای این شهر، با اشاره به خدمت‌رسانی ۱۲ روزهٔ مردم استان به زائران رضوی و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در تهران و مشهد، گفت: خدمت‌رسانی موکب‌ها و اماکن اسکان تا پایان موج بازگشت زائران از مشهد مقدس ادامه دارد.

وی با تأکید بر اینکه مردم سمنان در این ایام، خادمان واقعی زائران رضوی بودند، افزود: همهٔ دستگاه‌های اجرایی و اعضای ستاد سیاست‌گذاری استان و هشت شهرستان، خالصانه در خدمت زائران و دلدادگان رهبر شهید بودند.

استاندار سمنان ضمن قدردانی از دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، فرهنگی، هیئت‌های مذهبی، مردم و اصحاب رسانه، اظهار داشت: تمام تمهیدات لازم برای اسکان زائران، از همان روز نخست در مسیر رفت و برگشت سوگواران به تهران و زائران رضوی به مشهد، اندیشیده شد.

کولیوند با بیان اینکه استان سمنان پس از تهران، قم و خراسان رضوی، چهارمین استان کشور در میزبانی از زائران و علاقه‌مندان به تشییع پیکر رهبر شهید بود، خاطرنشان کرد: عملیاتی عظیم در طول ۱۲ روز در این استان اجرا شد.

وی همچنین با اشاره به آماده‌باش کامل نیروهای امدادی شامل اورژانس، هلال‌احمر، پلیس‌راه و راهداری در تمام این مدت، تصریح کرد: در تمام شهرستانهای استان، کارگروه‌های با مدیریت فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی، مسئولیت خدمت‌رسانی به زائران رضوی را بر عهده داشتند.

کد مطلب 6884011

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