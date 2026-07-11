میزبانی مردمی دامغان از زائران رضوی و رهبر شهید با ۵۵ موکب

علیرضا نوچه ناسار در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از دو هفته گذشته عملیات آماده سازی موکب های پذیرایی از زائران رضوی در شهرستان دامغان آغاز شد، تاکید کرد: مردم، هیئت های مذهبی، دستگاه های اجرایی و خدماتی و ... همدلی مصال زدنی را در این ۱۲ روز اخیر به یادگار گذاشتند.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شد که خیل عظیمی از جمعیت به سمت تهران و مشهد مقدس از طریق راه های استان سمنان برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده گرامی شان، حضور یابند، افزود: نیاز بود که همه تمهیدات لازم اندیشیده شود.

فرماندار دامغان گفت: مردم این شهرستان با برپایی ۵۵ موکب اسکان و پذیرایی و همچنین محصولات فرهنگی، به زائران رضوی و سوگواران تشییع رهبر شهید خدمترسانی کردند.

نوچه ناسار با اشاره به تداوم خدمترسانی مواکب شهرستان دامغان در زمان بازگشت زائران رضوی به تهران ابراز کرد: خادمان در این مواکب به طور شبانه روزی به زائران خدمات پذیرایی و اسکان ارائه مدادند.

وی همچنین ضمن قدردانی از مردم بابت همکاری در میزبانی زائران رضوی افزود: اعزام زائران دامغانی به تهران و مشهد نیز از جمله اقدامات دیگری بود که در این ایام صورت گرفت.