ولی الله ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش محسوس دمای هوا در روزهای پیش‌رو، از شهروندان خواست با مدیریت مصرف برق، از بروز خاموشی‌های ناخواسته جلوگیری کنند و گفت که همکاری مردم در کاهش مصرف، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری شبکه برق استان خواهد داشت.

ناصری با بیان اینکه مشترکان پرمصرف در اولویت اعمال محدودیت‌ها قرار دارند، افزود: یکی از این محدودیت‌ها، اعمال خاموشی نیم‌ساعته برای مشترکانی است که الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند و این اقدام با هدف جلوگیری از فشار بی‌رویه بر شبکه و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام تصریح کرد: پویش «۲۵ درجه» همچنان یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش مصرف برق است و از شهروندان خواست که با تنظیم کولرهای گازی روی دمای ۲۵ درجه و استفاده از کولرهای آبی در دور کند، در کاهش پیک بار شبکه سهیم باشند.

ناصری در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری و مشارکت مردم، می‌توان از خاموشی‌های گسترده جلوگیری کرد و امیدواریم با رعایت الگوی مصرف، تابستانی بدون تنش برای صنعت برق استان رقم بخورد و شهروندان نیز بتوانند با آرامش خاطر، روزهای گرم پیش‌رو را پشت سر بگذارند.