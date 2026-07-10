به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید محمدکاظم مدرسی، در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت تقوا، اظهار کرد: سه عامل اساسی برای تحقق روحیه پارسایی در وجود انسان لازم است که عبارتند از بعد ایمانی، عمل به دستورات دینی و انفاق به مردم است.
وی افزود: یکی از مصادیق ایمان به غیب، باور به آخرت است که آثار فراوانی دارد؛ سختیها را به آسانی تبدیل میکند، زندگی را از حالت تکراری به هدفمندی هدایت مینماید و انسان را در برابر نیکیها و بدیها مسئولیتپذیر میسازد.
امام جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به سالروز شهادت امام سجاد (ع) خاطرنشان کرد: در طول تاریخ معصومین (ع) حوادث متعددی رخ داده، اما حادثه کربلا قطعاً بینظیر است و یکی از جهات منحصربهفرد بودن آن، حضور امام حسین (ع) و اصحابشان به همراه خانواده در میدان نبرد بود. بنابراین اگر انقلاب انسانی چنین تجلی یافته، به دلیل تأسی از جریان کربلاست.
مدرسی در خطبه دوم نماز جمعه، با بیان اینکه انقلاب اسلامی به برکت حضور امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب به عنوان حکیمانی ارشادگر برای مسئولان و مردم به نتیجه رسیده است، گفت: ملت ایران هفتهای عجیب و استثنایی را پشت سر گذاشت. ضمن تشکر از تمام دستاندرکاران برگزاری مراسم تشییع، باید تأکید کرد که این حضور گسترده ملت ایران و عراق از اقشار مختلف، یک حرکت احساسی و عاطفی صرف نبود، بلکه تجدید عهدی عمیق با آرمانهای مقاومت بود.
وی تأکید کرد: این حضور نه یک وداع و خداحافظی، بلکه آغاز راهی نوین بود و باید از ابعاد گوناگون بررسی شود. از بُعد امنیتی، این حضور یک پدافند غیرعامل بود که به تمام دشمنان فهماند این ملت زیر بار ظلم نخواهد رفت و پای آرمانهای خود ایستاده است.
امام جمعه بخش مرکزی یزد ادامه داد: بعد سیاسی این حضور، بر بیعت مجدد با رهبری و نفی دو قطبیهای ساختگی تأکید داشت. ابعاد دیگر همچون بُعد معرفتی، بینالمللی و پیروزی جبهه مقاومت، بُعد رسانهای در نمایش عشق ملت، بُعد روانشناختی و شجاعت ملی، و بُعد هویتسازی و انتقال مفاهیم ارزشی به نسلهای جدید نیز از دیگر ابعاد این حماسه عظیم بود.
وی با بیان اینکه عشق ملت ایران به رهبر شهید انقلاب بیجهت نبوده و نیست، اظهار کرد: رهبر شهید، افزون بر همه ویژگیهای برجسته، سه خصلت استثنایی داشت: عشق واقعی به ایران و ایران دوستی، نگاه جامع به اسلام و مسلمین و یکپارچگی دنیای اسلام، و عشق بیپایان به امام خمینی (ره) است.
مدرسی در پایان با اشاره به وحدت نظر شرکتکنندگان بر ضرورت انتقام، تصریح کرد: گاهی انتقام زودرس، گاهی دیرهنگام، گاهی به دست خود دشمن و گاهی به اراده خداوند محقق میشود. در قرآن کریم تأکید شده که نباید با افرادی که پیمانشکنی میکنند، ارتباط داشت. همچنین در سوره مائده بیان شده که گرایش به ارتباط با این افراد نه نشانه نفاق، بلکه نشانه بیماری در دل است که باید معالجه شود.
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