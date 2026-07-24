به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت تقوا اظهار کرد: انسان همواره باید آماده جنگ باشد و براساس قرآن کریم اولویت‌بندی در جنگ باید براساس نزدیکی از حیث جغرافیایی و نظامی صورت گیرد.

وی افزود: دشمن از ضعف سواستفاده می‌کند و با توجه به آیات قرآن کریم باید همواره قوی و قدرتمند عمل کرد؛ قوانین ملکی گاهی تحت‌الشعاع قوانین ملکی قرار می‌گیرند و خداوند وعده داده است که شما را نصرت عزیز می‌رسد.

امام جمعه بخش مرکزی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته با اشاره به فرا رسیدن سالروز برگزاری اولین نماز جمعه در سال ۱۳۵۸ به دستور امام خمینی (ره) تصریح کرد: نماز جمعه دارای آثار و برکات فراوانی است که تقویت وحدت و همبستگی ملی، آثار معنوی و عبادی، ایجاد ارتباط مستقیم با علما و مسئولان دینی، آثار فرهنگی و آموزشی، ترویج اخلاق اسلامی، تقویت مشارکت سیاسی، آثار امنیت و انسجام ملی و آثار اقتصادی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای عنوان کرد: با توجه به فرا رسیدن سالروز کارآفرینی در کشور باید این فرصت را مغتنم شمرد تا به اهمیت کار و کارآفرینی در کشور و مهارت‌آموزی در کنار علم توجه کرد.

مدرسی افزود: کارآفرینی تنها ایجاد کسب و کار نیست، بلکه تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، نوآوری و خدمت به جامعه است؛ آموزش فنی و حرفه‌ای پلی است میان آموزش و اشتغال، استعداد و مسئولیت‌پذیری و نقش مهمی در کاهش بیکاری و رونق اقتصاد و تحقق شعار سال را دارد و حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان سرمایه‌گذاری بر آینده کشور است که امید است تمام خانواده‌ها بر مهارت‌افزایی فرزندان خود تشویق کنند و زمینه آموزش، اشتغال و حمایت از کارآفرینان توسط مسئولان بیشتر فراهم شود.

امام جمعه بخش مرکزی یزد در بخش دیگری از سخنانش بر دفاع مقدس و لزوم حضور در خیابان‌ها همراه با توجه به اربعین حسینی تاکید کرد و گفت: این جنگ باعث شده است تا مدعیان قدرت دنیا نسبت به محاسبات خود در خصوص قدرت آمریکا تغییر دهند و بفهمند که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند کند.

وی افزود: شاه بیت پیام مقام معظم رهبری پس از تشییع پیکر پاک شهیدان بر انتقام خون شهیدان تاکید داشت؛ انتقام خون رهبر شهید انقلاب به طور قطع و یقین باید گرفته شود و خواب راحت باید از دشمنان این ملت گرفته شود.