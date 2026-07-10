به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدعلی فرشاد یزدی پیش از ظهر جمعه در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، شهادت ایشان را ضایعهای عظیم برای جهان اسلام دانست و خاطرنشان کرد: اگر چه رهبری بزرگ، بینظیر، عالم، فقیه و شجاع را از دست دادیم، اما این امت بر این عقیده استوار است که «سید علی زنده است» و راه او تا ظهور حضرت مهدی (عج) ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به حماسه بینظیر تشییع پیکر مطهر رهبر جبهه مقاومت در شهرهای تهران، قم، مشهد و عراق، تصریح کرد: این حضور میلیونی، تصویری حقیقی از وفاداری ملت ایران به رهبری بود و تجسم عینی شعار جاودانه «ایران و العراق لا یمکن الفراق» را به نمایش گذاشت.
فرشاد این حضور تاریخی را «مجاهدت ملی و تمدنساز» توصیف کرد و گفت: آیندگان خواهند دید که در این مقطع حساس، امتی چگونه در سوگ قائد خود ایستادگی کرد و برگ زرینی در تاریخ جهانی برجای نهاد.
این استاد حوزه با تأکید بر تداوم راه و آرمانهای رهبر شهید، اظهار داشت: ایشان هرگز به دنبال برتریجویی یا مادیات دنیوی نبود، بلکه هدف والای او اصلاح جامعه و هدایت مردم به سوی ارزشهای الهی بود. مقاومت را مسیر پیروزی حقیقی میدانست و با انتخاب آگاهانه شهادت، درس ایثار و فداکاری را به بشریت آموخت.
حجتالاسلام فرشاد در ادامه به ابعاد شخصیتی رهبر فقید انقلاب پرداخت و گفت: آیتالله خامنهای، یک رهبر سیاسی، نماد مذهبی، مرجع معنوی و رهبری استثنایی بود که ایران را از کشوری وابسته به یک قدرت منطقهای بزرگ تبدیل کرد و الگویی نوین از تمدن اسلامی در دوران مدرن ارائه داد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم ادامه مسیر مقاومت، افزود: مردم ما تا زمانی که انتقام خون رهبر شهید خود را نگیرند، از پای نخواهند نشست و این امت مبعوث شده، مسیر حقطلبی و آزادیخواهی را تا ظهور منجی بشریت ادامه خواهد داد.
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