به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تقدیر و تشکر جامعه مدرسین از حضور میلیونی، حماسه‌ ساز و تاریخی مردم در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

میلیون‌ها نفر در حماسه‌ای تاریخ‌ساز و فراموش‌نشدنی، برای وداع و تشییع رهبر شهید، آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه)، قیام کردند و بار دیگر جهان را در برابر عظمت و اقتدار پیوند ناگسستنی امام و امت، به حیرت فرو بردند.

وداع با امام شهید ایران، آغاز فصل دیگری از خیزش و رویش ملت برای مجاهدت و مبارزه است. از امروز، «خامنه‌ای» تازه آغاز خواهد شد و جهان، بیش از پیش، این سخن گوهربار او را درک خواهد کرد که فرمود: «عزای ما به معنای ماتم گرفتن، افسرده شدن و گوشه‌نشینی نیست؛ جنس عزای ما از جنس عزای سیدالشهداء (علیه‌السلام) است؛ عزایی زنده و زنده‌کننده. عزاداریم، اما این عزا ما را به حرکت، پیشرفت و شوق بیشتر برای کار و مجاهدت وامی‌دارد.»

چشمه‌های جوشانِ برخاسته از مکتب و اندیشه امام شهید، زاینده و فزاینده، از سنگلاخ‌ها و ناهمواری‌های مسیر عبور کرده و اکنون به دریایی خروشان تبدیل شده است که امواج آن، پیکره نظام استکبار را درهم خواهد شکست و نابود خواهد کرد.

امام شهیدما امروز زنده‌تر و پویاتر از همیشه است و روح مقدس او ملت را یاری و نصرت خواهد کرد. خون امام شهید، همانند خون مولا و جد غریبش، بیدارکننده جهان و زمان است. این خون پاک، همان حکم جهادی است که ما را به سپاه حضرت صاحب‌الزمان (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) رهنمون ساخته است.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از امت مبعوث‌شده و همه بزرگواران، مجاهدان و خدمتگزارانی که در برگزاری باشکوه و تاریخی آیین تشییع، نقش‌آفرینی و مشارکت کردند، و نیز از مردم شریف عراق که آن حماسه شورانگیز را رقم زدند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کند.

همچنین، ضمن تجدید بیعت با رهبری معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، همگان را به رهروی و سلوک در مسیر پرفیض ولایت و پاسداری از این روحیه ایمانی، انقلابی و معنوی دعوت می‌نماید.

ملت مبعوث‌شده با حضور پرشکوه و فریادهای استوار خود، مراسم تشییع را به خیزشی برای خون‌خواهی و انتقام از دشمنان اسلام و ایران تبدیل کرد. این حرارت، شور و عزم الهی هرگز خاموش نخواهد شد و حق شرعی، قانونی و انسانی ملت برای انتقام، باید با جدیت پیگیری و محقق گردد.