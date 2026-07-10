به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام رحیم مهدوی‌پور در خطبه های نماز جمعه بجنورد در مصلای امام خمینی (ره) با تأکید بر اهمیت تقوا، وحدت و انسجام ملی، گفت: وحدت امت اسلامی حول محور ولایت، مهم‌ترین سرمایه جامعه و عامل حفظ همه دستاوردهای مادی و معنوی است.

وی با اشاره به سالروز شهادت امام سجاد (ع) و ورود کاروان اسرای کربلا به شام، اظهار کرد: همان‌گونه که خداوند در ماجرای حضرت موسی (ع) و فرعون، حق را بر باطل پیروز کرد، در واقعه عاشورا نیز تلاش یزید برای تحقیر و حذف شخصیت اهل‌بیت (ع) با خطبه‌های روشنگرانه امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) به شکست انجامید و حقیقت برای تاریخ آشکار شد.

امام جمعه موقت بجنورد افزود: پیروزی حقیقی تنها در غلبه نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه دستیابی به اهداف الهی و حفظ حق، معیار اصلی پیروزی است و قیام امام حسین (ع) نیز با احیای جایگاه امامت و ولایت به این هدف دست یافت.

وی با تأکید بر اینکه سنت الهی همواره بر نصرت حق است، تصریح کرد: هر زمان اهل حق تا پایان مسیر بر اصول خود استقامت کنند، وعده الهی درباره پیروزی آنان محقق خواهد شد.

حجت‌الاسلام مهدوی‌پور با اشاره به فرارسیدن ۲۱ تیر، روز عفاف و حجاب، گفت: عفاف و حجاب از احکام الهی و ضامن کرامت، امنیت و شخصیت زن در جامعه است و رعایت آن زمینه حضور سالم و فعال بانوان در عرصه‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

وی همچنین با گرامیداشت سالروز تشکیل مجلس خبرگان رهبری، از نقش این نهاد در انتخاب رهبر انقلاب پس از ارتحال امام خمینی (ره) و نیز پس از شهادت رئیس‌جمهور شهید قدردانی کرد و عملکرد خبرگان را در مقاطع حساس، مبتنی بر بصیرت و مسئولیت‌پذیری دانست.

امام جمعه موقت بجنورد با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین‌های اخیر، این حضور را نشانه قدردانی ملت از خدمات ولایت و رهبری عنوان کرد و گفت: این اجتماع عظیم، جلوه‌ای از وحدت، انسجام و ارادت مردم به ولایت بود.

وی اظهار داشت: وحدت ملی، مهم‌ترین عامل حفظ امنیت، پیشرفت اقتصادی و افزایش توان دفاعی کشور است و بدون انسجام، حتی برخورداری از امکانات و تجهیزات نظامی نیز نمی‌تواند ضامن اقتدار یک کشور باشد.

حجت‌الاسلام مهدوی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برگزاری نشست سران ناتو در یکی از کشورهای همسایه، این اقدام را در شرایط کنونی بی‌توجهی به حقوق ملت‌های منطقه و امت اسلامی دانست و همچنین اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا در این نشست را ناشی از ضعف و استیصال جبهه استکبار توصیف کرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی، رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و مقابله با عوامل ایجاد تفرقه، گفت: حل مشکلات معیشتی مردم کاملاً امکان‌پذیر است و مسئولان باید با برنامه‌ریزی و اقدام به‌موقع، برای مهار گرانی و بهبود شرایط اقتصادی تلاش کنند.