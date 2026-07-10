هشدار نهاد انگلیسی درباره سطح بالای تهدید امنیتی در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که تهدیدات امنیتی دریایی در تنگه هرمز همچنان در بالاترین سطح خطر قرار دارد.

هشدار این نهاد انگلیسی در حالی صادر شده است که خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ به نقل از داده‌های ناوبری بین المللی از توقف تقریباً کامل کشتیرانی در تنگه هرمز در پی تحولات اخیر خبر داده است.

این خبرگزاری در همین رابطه افزود که معدود تحرکات صورت گرفته در تنگه هرمز تا حد زیادی منحصر به مسیری است که در بخش شمالی این تنگه قرار دارد و ایران مجوز تردد در آن را صادر می کند.

تحولات اخیر پس از آن روی داد که ارتش تروریستی آمریکا دو شب متوالی ده‌ها هدف در خاک ایران را مورد تجاوز قرار داد. نیروهای مسلح ایران هم در واکنش به نقض آتش‌بس آمریکایی‌ها حملات گسترده ای به پایگاه نظامی این کشور در منطقه انجام دادند.