تصمیم آلمان برای خارج کردن نظامیانش از اقلیم کردستان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نشریه آلمانی «اشپیگل» گزارش داد پس از تصمیم ایالات متحده برای کاهش نیرو، آلمان نیز اردوگاه نظامی خود را در شهر اربیل، واقع در شمال عراق تعطیل و نظامیان مستقر در این شهر را از منطقه خارج می کند.

بر اساس گزارش این نشریه آلمانی به نقل از جلسه کمیته دفاعی پارلمان این کشور، نظامیان آلمانی تا پایان ماه سپتامبر اردوگاه خود در اربیل را ترک خواهند کرد. حدود ۳۰ نظامی آلمانی در حال حاضر در این اردوگاه که در حومه فرودگاه اربیل واقع است، مستقر هستند.

سخنگوی وزارت دفاع آلمان تأیید کرد برلین قصد دارد در دراز مدت، تعداد نیروهای خود را در این منطقه کاهش دهد. او به جدول زمانی این اقدام یا تعداد نیروهای مورد نظر اشاره ای نکرد.

این سخنگو تصریح کرد: ما فقط حضور خود را کاهش می‌دهیم و خدمات پشتیبانی ضروری، مانند آنچه به پیشمرگه‌ ها ارائه می‌شود، حفظ خواهد شد و برای این منظور، تیمی از مشاوران نظامی در سفارت باقی خواهند ماند.

نظامیان آلمانی چندین سال است که به عنوان بخشی از مشارکت برلین در نیروهای به اصطلاح ائتلاف بین‌ المللی ضد داعش در اربیل مستقر شده اند و به نیروهای پیشمرگه کرد آموزش، مشاوره و پشتیبانی ارائه می‌ دهند.