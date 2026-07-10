به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه خیبر خرمآباد در ادامه روند تقویت ترکیب خود برای حضور در فصل بیستوششم لیگ برتر فوتبال کشور، ابوذر صفرزاده را با عقد قراردادی رسمی به خدمت گرفت.
بر اساس اعلام رسانه رسمی باشگاه خیبر، صفرزاده که فصل گذشته در ترکیب تیم فوتبال ملوان بندرانزلی به میدان میرفت، از این پس پیراهن خیبر خرمآباد را بر تن خواهد کرد.
این مدافع در سالهای گذشته سابقه حضور در تیمهای ذوبآهن اصفهان، فجر شهید سپاسی شیراز، ملوان بندرانزلی، مس کرمان و چند تیم دیگر را در کارنامه خود دارد و با تجربه حضور در لیگ برتر و لیگ آزادگان، به جمع شاگردان کادر فنی خیبر اضافه شده است.
خیبر خرمآباد در روزهای اخیر با جذب چند بازیکن جدید، روند تکمیل فهرست خود را برای حضور در رقابتهای فصل بیستوششم لیگ برتر فوتبال ایران دنبال میکند.
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