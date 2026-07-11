احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در جنوب اصفهان

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:: طبق هماهنگی‌های به‌عمل آمده توسط سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان، امروز شنبه ۲۰ تیرماه، عملیات انفجارهای کنترل‌شده ناشی از مهمات عمل نکرده جنگ رمضان در مناطقی از جنوب اصفهان اجرایی می‌شود.

شیشه‌فروش در تشریح محدوده این عملیات افزود: صدای ناشی از این انفجارها ممکن است در محدوده کوه صفه، شهر بهارستان و مناطق مسکونی و صنعتی اطراف آن شنیده شود.

وی با تأکید بر اینکه شهروندان نباید نسبت به شنیدن این صداها نگرانی داشته باشند، تصریح کرد: این عملیات در بازه زمانی ساعت ۹ صبح تا ۱۴ بعدازظهر امروز صورت می‌گیرد و کاملاً تحت کنترل و مدیریت‌شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد که اقدامات لازم برای پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی در حین این عملیات اتخاذ شده است.