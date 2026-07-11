  1. استانها
  2. اصفهان
۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۸:۰۵

احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در جنوب اصفهان

احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در جنوب اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از انجام انفجارهای کنترل‌شده در محدوده جنوب اصفهان خبر داد و تأکید کرد: این عملیات طبق برنامه‌ریزی انجام می‌شود و شهروندان هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:: طبق هماهنگی‌های به‌عمل آمده توسط سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان، امروز شنبه ۲۰ تیرماه، عملیات انفجارهای کنترل‌شده ناشی از مهمات عمل نکرده جنگ رمضان در مناطقی از جنوب اصفهان اجرایی می‌شود.

شیشه‌فروش در تشریح محدوده این عملیات افزود: صدای ناشی از این انفجارها ممکن است در محدوده کوه صفه، شهر بهارستان و مناطق مسکونی و صنعتی اطراف آن شنیده شود.

وی با تأکید بر اینکه شهروندان نباید نسبت به شنیدن این صداها نگرانی داشته باشند، تصریح کرد: این عملیات در بازه زمانی ساعت ۹ صبح تا ۱۴ بعدازظهر امروز صورت می‌گیرد و کاملاً تحت کنترل و مدیریت‌شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد که اقدامات لازم برای پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی در حین این عملیات اتخاذ شده است.

کد مطلب 6884385

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها