نمک های رنگی با طعم سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، غزاله اسلامیان، با اشاره به اینکه نمک‌های دیگری به غیر از نمک ید دار تصفیه شده در بازار وجود دارد، افزود: نمک‌هایی با فرم‌ها و نام‌های مختلف مثل سنگ نمک، نمک صورتی و آبی و یا نمک دریا از جمله آن است که با اهداف تجاری به فروش می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه هر نوع نمکی که در طبیعت وجود دارد، در شرایط عادی با ناخالصی همراه است، خاطرنشان کرد: بسته به این‌که نمک از چه منطقه‌ای برداشت می‌شود، ناخالصی‌ها و طبیعتا رنگ آن هم متفاوت است.

اسلامیان با بیان اینکه نمک‌ زمانی که به کارخانه می‌رسد، ناخالصی‌های آن از بین می‌رود، بلوری شکل شده و به آن ید اضافه می‌شود، گفت: نمک کریستاله و یددار سالم‌ترین نمکی است که متخصصان استفاده از آن را توصیه می‌کنند.

وی با بیان اینکه نمک‌های صورتی، دریا و یا سنگ نمک در واقع سنگ نمکی است که از دل طبیعت استخراج شده و سرشار از ناخالصی است، خاطرنشان کرد: این نمک‌ها خطر ابتلا به انواع سرطان‌ها از جمله سرطان کبد و مثانه را بالا می‌برد.

اسلامیان با تاکید بر اینکه استفاده طولانی مدت از نمک‌های تصفیه نشده خطر ابتلا به انواع بیماری ها را نیز افزایش می‌دهد، هشدار داد: مطالعات انجام شده نشان دهنده این است که استفاده از این نمک‌ها التهاب‌اور و امکان رسوب کردن آن در عروق و کبد بسیار زیاد است.

وی با بیان اینکه علاوه بر ناخالصی‌های نمک های رنگی، استفاده از این نمک‌ها مشکلات دیگری نیز در پی دارد، خاطرنشان کرد: نمک‌های تصفیه نشده در مقایسه با نمک‌ یددار کریستاله شوری کمتری دارند به طور مثال یک قاشق نمک تصفیه شده شورتر از یک قاشق نمک تصفیه نشده یا سنگ نمک است بنابراین زمانی‌که از این نوع نمک‌ها استفاده می‌کنید برای مزه‌دار کردن غذا از مقدار بیشتری نمک استفاده می‌کنید، در نتیجه هم نمک بیشتری مصرف می‌کنید و هم ناخالصی بیشتری همراه با این نمک‌ها وارد بدنتان می شود.

اسلامیان با بیان اینکه نمک‌های تصفیه نشده مجوز مصرف از سوی سازمان غذا و دارو ندارند، ادامه داد: تبلیغاتی که در راستای مفید بودن این نمک‌ها برای سلامت می‌شود، دقیقا برعکس است. در این تبلیغات ادعا می‌شود این نمک‌ها برای سلامت مفید است و همین ادعاهای بی‌پایه و اساس افراد را ترغیب به استفاده بیشتر از نمک می‌کند در حالی‌که مهمترین مساله درباره هر نوع نمکی مضر بودن آن است و باید تا جای ممکن مصرف نمک را به حداقل برسانیم.