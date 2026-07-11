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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

۳ کیلومتر از واریانت «چنار» در جاده خرم‌آباد - کوهدشت آماده آسفالت است

۳ کیلومتر از واریانت «چنار» در جاده خرم‌آباد - کوهدشت آماده آسفالت است

خرم‌آباد - استاندار لرستان، گفت: سه کیلومتر از واریانت «چنار» در جاده خرم‌آباد - کوهدشت آماده آسفالت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی صبح امروز شنبه در جریان بازدید از محور کوهدشت - خرم‌آباد و مسیرهای ارتباطی این شهرستان، اظهار داشت: سه کیلومتر از واریانت «چنار» آماده آسفالت است و دو کیلومتر دیگر آن در حال اجرای عملیات زیرسازی و آماده‌سازی برای آسفالت آن در حال انجام است.

وی گفت: توجه ویژه‌ای به وضعیت راه‌های استان در این مدت داشته‌ایم که محور خرم‌آباد - کوهدشت و واریانت «چنار» یکی از این مسیرها است.

استاندار لرستان، ادامه داد: این پروژه مدت‌ها بدون پیشرفت باقیمانده بود که خوشبختانه با پیگیری‌های صورت‌گرفته اکنون از وضعیت بسیار مناسبی برخوردار است و سه کیلومتر از این محور به‌زودی آسفالت خواهد شد.

شاهرخی با بیان اینکه قرار بود سال گذشته این پروژه اجرایی شود، گفت: باتوجه‌به شرایط جنگ و مسئله تأمین اعتبار، با پیگیری‌های صورت‌گرفته این پروژه در حال اجراست و پل‌های مسیر نیز اجرایی شده و در مراحل نهایی کار قرار دارد.

وی افزود: علاوه بر این مسیر، محور کوهدشت - «زانوگه» نیز با پیگیری‌های نماینده مردم کوهدشت و رومشکان و فرماندار ساعی شهرستان از پیشرفت مطلوبی برخوردار است.

استاندار لرستان، ادامه داد: باتوجه‌به اینکه این محور در مسیر کربلا و زوار اربعین و... قرار دارد، وضعیت عملیات اجرایی در این مسیر نیز به‌خوبی پیش می‌رود و مشکلی خاصی در این زمینه وجود ندارد.

کد مطلب 6884728

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