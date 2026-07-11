تعمیر و رفع نشتی در منطقه ۷ انتقال گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، جلیل بصیریپارسا مدیر منطقه ۷ عملیات انتقال گاز از انجام عملیات رفع نشت و تعمیر شیر بلودان در یکی از ایستگاههای سیجیاس منطقه خبر داد.
مدیر منطقه ۷ عملیات انتقال گاز افزود: این عملیات با تلاش کارکنان بهرهبرداری خطوط لوله همدان و بدون هیچگونه قطعی گاز برای مشترکان صنعتی و خانگی انجام شد.
وی با اشاره به اجرای عملیات تعمیراتی در ایستگاه سیجیاس گفت: به دنبال بروز نشتی و فرسودگی در شیر بلودان و همچنین مشاهده هرزشدگی، خوردگی و تغییر شکل در قطعات مرتبط، عملیات رفع نشت و تعویض قطعات آسیبدیده با دقت و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد.
مدیر منطقه ۷ عملیات انتقال گاز گفت: با وجود شرایط حساس بهرهبرداری، این عملیات از سوی کارکنان فنی و عملیاتی مرکز بهرهبرداری خطوط لوله این منطقه بدون هیچگونه قطعی گاز انجام شد.
بصیریپارسا با بیان اینکه شیر بلودان موردنظر به دلیل فرسودگی و فشار کاری دچار اختلال در عملکرد شده بود، تصریح کرد: با اقدام بهموقع و بهرهگیری از تجربه و توان تخصصی کارشناسان، ضمن تعویض قطعات آسیبدیده، گریسکاری مجدد و کنترل کامل نشتی انجام شد و وضعیت بهرهبرداری به حالت عادی بازگشت.
وی در پایان تأکید کرد: استمرار جریان پایدار گاز و صیانت از شبکه انتقال، اولویت اصلی منطقه ۷ عملیات انتقال گاز است و اجرای چنین عملیاتهایی بدون قطعی گاز، نشاندهنده آمادگی، مهارت و تعهد کارکنان این مجموعه در حفظ پایداری شبکه است.
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