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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۸

پایداری شبکه گاز شمال کشور

پایداری شبکه گاز شمال کشور

مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ایران از اجرای عملیات اتصال نهایی انشعاب دوم روی یکی از خطوط لوله انتقال گاز در این منطقه با هدف افزایش پایداری انتقال گاز در شمال کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، محی‌الدین مفخمی افزود: عملیات اتصال نهایی انشعاب دوم روی یکی از خطوط لوله انتقال گاز به ایستگاه CGS در استان گلستان، در نیمه نخست تیر ۱۴۰۵ با موفقیت به پایان رسید.

وی افزود: این عملیات با هدف تقویت پایداری شبکه و افزایش آمادگی عملیاتی منطقه اجرا شد و با انجام آن، پایداری انتقال گاز به ایستگاه CGS افزایش یافته و انعطاف عملیاتی بیشتری به‌ویژه در شرایط پیک مصرف و مواقع بحرانی فراهم شده است.

مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ایران با اشاره به هماهنگی انجام‌شده برای اجرای این پروژه تصریح کرد: این عملیات با همکاری و هماهنگی شرکت گاز استان گلستان، دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران و رعایت کامل دستورالعمل‌های ایمنی و استانداردهای فنی انجام شد.

مفخمی در پایان از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان منطقه ۹ عملیات انتقال گاز قدردانی کرد و گفت: این عملیات با همت، دقت و تخصص نیروهای عملیاتی منطقه در کمترین زمان ممکن به سرانجام رسید.

کد مطلب 6886043
طیبه بیات

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