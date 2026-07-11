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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶

سرهنگ حیدری: ۶۳ خودرو در هرمزگان توقیف و ۱۷ دستگاه به پارکینگ منتقل شد

سرهنگ حیدری: ۶۳ خودرو در هرمزگان توقیف و ۱۷ دستگاه به پارکینگ منتقل شد

بندرعباس - رئیس پلیس راهور هرمزگان از توقیف ۶۳ خودرو و انتقال ۱۷ دستگاه به پارکینگ در برخورد با خودروهای دوردور خبر داد و نسبت به موتورسواری کودکان هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نقی حیدری عصر شنبه در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی استان، اظهار کرد: بر اساس رصد لحظه‌ای اتاق مانیتورینگ و بررسی دوربین‌های نظارتی در حال حاضر ترافیک در تمامی معابر و خیابان‌های بندرعباس و سایر شهرهای استان روان است و هیچ‌گونه گره ترافیکی وجود ندارد.

وی افزود: طبق گزارش‌های دریافتی از پلیس راه تردد در تمامی محورهای مواصلاتی هرمزگان نیز به صورت روان در جریان است و هیچ مشکل ترافیکی در جاده‌های استان مشاهده نمی‌شود.

رئیس پلیس راهور هرمزگان با اشاره به قوانین مربوط به باز کردن درِ خودرو، گفت: اگر راننده پس از توقف درِ خودرو را باز گذاشته باشد و وسیله نقلیه‌ای با آن برخورد کند، مسئولیت حادثه بر عهده وسیله نقلیه برخورد کننده خواهد بود، اما اگر راننده به صورت ناگهانی درِ خودرو را باز کند و در همان لحظه خودروی سواری، موتورسیکلت یا دوچرخه با آن برخورد کند، راننده‌ای که در را باز کرده مقصر بوده و موظف به جبران تمامی خسارت‌های واردشده خواهد بود.

سرهنگ حیدری با اشاره به برخورد پلیس با خودروهای دوردور، بیان کرد: برخی رانندگان به ویژه در شب‌های پنجشنبه و جمعه و در ساعات ۱۲، یک و ۲:۳۰ بامداد با ترددهای مکرر در معابر به ویژه بلوار شهید مصطفی خمینی موجب ایجاد مزاحمت و اختلال در عبور و مرور شهروندان می‌شوند که پلیس با این تخلفات برخورد قانونی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در پنجشنبه شب گذشته ۶۳ دستگاه خودرو توقیف سیستمی شدند و ۱۷ دستگاه خودرو نیز به پارکینگ منتقل شدند. هر خودرویی که ۲ یا ۳ بار بدون ضرورت در یک خیابان تردد کرده و اقدام به دوردور کند، به طور قطع با برخورد قانونی و توقیف مواجه خواهد شد.

رئیس پلیس راهور هرمزگان همچنین با هشدار به خانواده‌ها درباره واگذاری موتورسیکلت به کودکان و نوجوانان، گفت: مشاهده می‌شود برخی کودکان ۸ تا ۱۲ ساله از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، در حالی که به دلیل ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه احتمال وقوع حوادث و تصادفات برای خود و دیگر شهروندان افزایش می‌یابد. از این رو والدین باید از در اختیار قرار دادن موتورسیکلت به این گروه سنی به‌طور جدی خودداری کنند.

کد مطلب 6884945

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