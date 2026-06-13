والدین خودروی خود را در اختیار نوجوانان فاقد گواهینامه قرار ندهند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نقی حیدری صبح شنبه با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی شهرهای استان هرمزگان، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور استان در حال حاضر ترافیک در تمامی معابر شهر بندرعباس، سایر شهرهای استان و همچنین محورهای مواصلاتی، آرام و روان است و هیچ‌گونه گره یا تراکم ترافیکی قابل توجهی در سطح استان گزارش نشده است.

وی افزود: اگرچه ممکن است در برخی معابر به صورت مقطعی شاهد افزایش حجم تردد باشیم، اما در مجموع وضعیت ترافیکی مطلوبی در سطح استان حاکم است و تردد خودروها بدون مشکل در جریان است.

رئیس پلیس راهور هرمزگان با تأکید بر رعایت سرعت مطمئنه، به ویژه در ساعات ابتدایی روز، عنوان کرد: بخش قابل توجهی از حوادث واژگونی خودروها در ساعات اولیه صبح رخ می‌دهد که عمدتاً ناشی از خستگی، خواب‌آلودگی و یا عجله رانندگان و رعایت نکردن سرعت مجاز است.

حیدری با اشاره به یک حادثه رانندگی که شب گذشته در بلوار رسالت بندرعباس رخ داد، گفت: یک جوان ۱۹ ساله که دو نفر دیگر از همسالان خود را نیز سوار خودرو کرده بود، به علت ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه دچار واژگونی شد که این حادثه موجب حضور نیروهای آتش‌نشانی، اورژانس و پلیس در محل برای امدادرسانی و رهاسازی سرنشینان گرفتار در خودرو شد.

وی ادامه داد: بررسی‌های انجام شده نشان داد راننده فاقد گواهینامه رانندگی بوده و خودرو توسط والدین در اختیار وی قرار گرفته است.

رئیس پلیس راهور هرمزگان با اشاره به قوانین راهنمایی و رانندگی، تصریح کرد: مطابق ماده ۱۹۸ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، هیچ فردی حق ندارد بدون اجازه مالک یا متصرف قانونی، وسیله نقلیه‌ای را به حرکت درآورد یا با آن رانندگی کند. همچنین بر اساس ماده ۱۹۹ این آیین‌نامه، هیچ شخصی مجاز نیست خودرو یا وسیله نقلیه خود را در اختیار افراد فاقد گواهینامه قرار دهد.

حیدری تأکید کرد: در صورت ارتکاب چنین تخلفاتی، مطابق مقررات قانونی و کیفری با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی در پایان با توجه به پایان یافتن امتحانات دانش‌آموزان و افزایش حضور نوجوانان و جوانان در سطح شهر از خانواده‌ها خواست نظارت بیشتری بر فرزندان خود داشته باشند و افزود: جوانان علاقه‌مند به رانندگی باید پس از ثبت‌نام در آموزشگاه‌های مجاز، آموزش‌های لازم را فرا گرفته و پس از دریافت گواهینامه نیز در سال نخست رانندگی، با همراهی یک راننده باتجربه نسبت به کسب مهارت و تجربه کافی اقدام کنند تا از بروز حوادث ناگوار برای خود و دیگر شهروندان جلوگیری شود.