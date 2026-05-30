رئیس پلیس راهور هرمزگان: دستکاری پلاک خودرو جرم است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نقی حیدری صبح شنبه در خصوص وضعیت ترافیک شهری،اظهار کرد: برخی معابر به ویژه در ساعات ابتدایی صبح به دلیل حجم پایین تردد، شرایط خلوت‌تری دارند که این موضوع گاهی موجب افزایش سرعت غیرمجاز از سوی برخی رانندگان می‌شود.

وی افزود: بخش قابل توجهی از حوادث رانندگی در ساعات اولیه صبح ناشی از سرعت غیرمجاز و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه است که در مواردی به انحراف، برخورد با جداول و واژگونی خودرو منجر می‌شود.

رئیس پلیس راهور هرمزگان با تأکید بر رعایت سرعت مجاز در معابر شهری، درباره دستکاری پلاک خودروها هشدار داد و گفت: تغییر یا مخدوش کردن اعداد و ارقام پلاک تخلف نیست، بلکه جرم محسوب می‌شود و برابر قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

حیدری تصریح کرد: خودروهای دارای پلاک دستکاری‌شده توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شوند و رانندگان نیز برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

وی همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از نقل و انتقال غیراصولی خودروها، از شهروندان خواست پس از خرید و فروش خودرو در مهلت قانونی نسبت به تعویض پلاک اقدام کنند.

رئیس پلیس راهور هرمزگان خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به تعویض پلاک می‌تواند در زمان توقیف خودرو یا بروز مسائل حقوقی، مشکلات متعددی برای مالکان و خریداران ایجاد کند و موجب طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها شود.