توقیف ۸۵۰ خودروی متخلف لوکس/ واکنش پلیس به دور دور کردن خودروها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدتیمور حسینی در نشست خبری پیش از ظهر چهارشنبه ضمن تقدیر از روسای پلیس و معاونان حمل و نقل ترافیک مناطق شهرداری گفت: امسال نسبت به سال گذشته شاهد کاهش ۱۵ درصدی تلفات در تصادفات راهنمایی و رانندگی بودیم.
وی به برنامههای آینده پلیس راهور اشاره کرد و افزود: با توجه به پیش رو داشتن عید مبعث و ۳ روز تعطیلی، پیشبینیهای ویژهای از سوی پلیس راهور صورت گرفته است تا شهروندان با آسودگی بیشتری اقدام به مسافرت کنند.
سردار حسینی از اعمال محدودیتهای ترافیکی در محدوده تفرجگاههای تهران و جادههای منتهی به استان های شمالی خبر داد و گفت: اطلاعات درباره محدودههای ترافیکی تا قبل از شروع تعطیلات از طریق رسانهها به اطلاع شهروندان خواهد رسید.
وی همچنین با اشاره به برگزاری مسابقه فوتبال دو تیم مشهور پایتخت در روز جمعه گفت: روز جمعه دو تیم استقلال و پیروزی در استادیوم آزادی مسابقه دارند که به دلیل محبوبیت این دو تیم عموما مسابقات آن با حساسیت بالایی دنبال میشود از این رو همکاران ما در پلیس راهور با اعمال محدودیتهای ترافیکی در اطراف استادیوم آزادی تمام تلاش خود را به کار میگیرند تا علاوه بر جلوگیری از ترافیک در این محدوده با همکاری ماموران از تجمعهای بیمورد در اطراف استادیوم و مسیرهای منتهی به آن جلوگیری کنند.
سردار حسینی در ادامه به آغاز طرح خط سفید از یکشنبه هفته آینده در تهران خبر داد و گفت: فاز جدید اجرای این طرح از روز یکشنبه و درست بعد از تعطیلات آغاز خواهد شد که برای اجرای آن بیشتر تمرکز ماموران ما در هسته مرکزی تهران است اما این بدان معنا نیست که از تقاطعهای مهم سطح شهر برای اجرای قانون خط سفید غافل بمانیم.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین از ساماندهی گذرگاههای عابر پیاده و حرکت بین خطوط برای برقراری انضباط اجتماعی در بین رانندگان خبر داد و تصریح کرد: همه هم و غم پلیس و مدیریت شهری بر آن است که نظم و انضباط اجتماعی در تهران حاصل شود که مسائل ترافیکی و حل معضلات ترافیکی یکی از مصادیق مهم در حوزه شهری محسوب میشود.
وی در ادامه با اعلام اینکه گشت های شبانه پلیس با استمرار ادامه خواهد داشت افزود: بحث کنترل معابل در ساعات پایانی شب و همچنین در دقایق اولیه بامداد به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس راهور قرار دارد. این طرح سال گذشته در هفته دو بار اجرایی میشد اما با توجه به حساسیتهای موجود و خواسته مردم که بارها از ما خواسته بودند با رانندگان پرخطر و رانندگانی که دارای رفتارهای تهاجمی هستند برخورد قاطع صورت گیرد از اواسط اردیبهشتماه طرح گشتهای شبانه پلیس راهور به صورت هر شب و در تمامی معابر پرتردد اجرا میشود.
سردار حسینی گفت: با اجرای این طرح با رانندگان پرخطر و دارای تخلفات حادثهساز و همچنین با افرادی که اقدام به دور-دور کردن با خودروهای شخصی کرده و جو بدبینی و ناامنی روانی را در جامعه دامن میزند با جدیت برخورد میشود.
وی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح در ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت بالغ بر ۱۷۰۰ دستگاه از خودروهایی که مرتکب تخلف حادثهساز و ایجاد مزاحمت برای رانندگان و عابران پیاده شده بودند افزود: تمامی خودروهای توقیف شده برای اعمال قانون به پارکینگ منتقل شدند.
سردار حسینی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اینکه چه تعداد از این خودروها، خودرهای لوکس بودهاند گفت: طبق آمار ۶۰ درصد خودروهای توقیف شده که شامل ۸۵۰ خودرو میشود.
وی، یکی از مصادیق بینظمی اجتماعی را عبور موتورسواران از محدوده گذر عابرپیاده و عبور از چراغ قرمز عنوان کرد و افزود: پلیس وظیفه دارد نظم را در جامعه برقرار کند و اجازه برخورد با هرگونه بینظمی را نیز از سوی قانونگذار برعهده دارد.
سردار حسینی با اشاره به اینکه بخش توزیع که در حوزه بار و مواد غذایی و شوینده و به خصوص در مناطق و خیابانهای منتهی به بازار دارای نابسامانیهای چشمگیر است افزود: در آینده نزدیک برای ساماندهی این حوزه طرحهای ویژهای از سوی ماموران پلیس راهور به اجرا در خواهد آمد.
وی با اعلام اینکه اجرایی شدن آییننامه طرح خط سفید از سوی ماموران پلیس راهور نیازمند زیرساختهای لازم در بخش معاونت حمل و نقل و ترافیک است افزود: در بخش زیرساختها تا پایان خردادماه امسال تمامی کسریهای موجود برطرف میشود و امیدواریم با هماهنگیهایی که در این زمینه انجام شده است بتوانیم نظم و امنیت را به تهران برگردانیم.
سردار حسینی یکی از مشکلات بزرگ برای اجرای قانون خط سفید را تعدد خطوط در بزرگراهها برشمرد و افزود: در اکثر بزرگراهها طرح تعدد خطوط برطرف شده است و در حاشیه بزرگراهها خطوط اضطراری ایجاد شده است که تردد بر روی آن تخلف محسوب شده و مشمول قانون جریمه میشود. البته در آینده نزدیک این خطوط اضطرار نیز توسط دوربینها و به صورت مکانیزه کنترل خواهند شد.
رئیس پلیس راهور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد اینکه دور - دور کردن ماشینها و برخورد با این رانندگان متخلف وظیفه کدام رسته از ماموران پلیس است، گفت: ایجاد بینظمی برابر قانون اسلامی جرم است و برای آن مجازات تعیین شده دور دور کردن با رفتارهای دیگری همچون سرعت غیرمجاز، سدمعبر، توقف غیرمجاز همراه است که این همان مصداق بینظمی است و قانونگذار به ماموران پلیس این اجازه را میدهد که برابر قانون با متخلفان برخورد کند.
وی افزود: هیچ تفکیکی بین وظیفه تخصصی پلیسها برای برقراری امنیت در جامعه وجود ندارد اینکه ادعا کنیم پلیس راهور یا انتظامی یا امداد یا امنیت وظایف گوناگونی دارند و حق ورود به حوزه کاری یکدیگر را ندارند مطرح نیست بلکه همه اینها موظفند با مصادیق بارز بینظمی در جامعه برخورد داشته باشند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین در مورد نمایشگاه کتاب و ترافیک سنگینی که در محدوده خیابانهای منتهی به نمایشگاه وجود دارد نیز افزود: محل فعلی نمایشگاه بینالمللی کتاب و مصلی محل مناسبی برای برپایی نمایشگاههای مختلف و پرمخاطب نیست. موضع پلیس نسبت به برپایی نمایشگاه کتاب در طول مدتزمان آن کاملا مشخص است. ما سالها است که با این جریان مشکل داریم و صحبت در برابر یک مشکل تکراری جدا از اینکه باعث خستگی شهروندان میشود فایده دیگری ندارد.
سردار حسینی افزود: با اینکه ۲۰۰ تقاطع تهران دارای دوربین ثبت تخلف هستند این امکان فراهم آمده است که این تقاطعها در آیندهای نزدیک به ۶۰۰ تا ۷۰۰ مورد دیگر افزایش پیدا کنند تا تخلفات راهنمایی و رانندگی توسط دوربینها و به صورت کاملا دیجیتالی محاسبه و ثبت شود.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره خبری که چند وقت پیش بر روی خروجی یکی از خبرگزاریها قرار گرفته بود نیز اعلام موضع کرد و گفت: طبق خبر منتشر شده اینطور اعلام شده بود که عابرین پیادهای که اقدام به پریدن از روی نردههای چهارراه ولیعصر میکنند در صورت تصادف قطعا مقصر خواهد بود. اگر عابر پیاده مقصر باشد کارشناس راهور سهم تقصیر عابر را قطعا در کروکی لحاظ میکند.
سردار حسینی در مورد ساماندهی تابلوهای راهنمایی و رانندگی در سطح شهر تهران نیز گفت: تاکنون ۸۰ درصد از تابلوهایی که در سطح شهر وجود داشتند ساماندهی شدند این ساماندهی شامل حذف کامل تابلو، حذف مکمل و حتی در برخی از تقاطعها زماندار کردن چراغها و نصب تابلوهای جدید است.
وی در پایان درباره طرح ترافیک و عدم دریافت کارت طرح ترافیک به رانندگان متقاضی که تاکنون موفق به دریافت کارت خود نشدهاند افزود: همینکه فرد در سیستم جامع ثبتنام کرده باشد و پذیرشهای اولیه در مورد پلاک خودرو انجام شده باشد پلاک خودرو در سیستم ضبط شده و کافی است و نیازی به کارت طرح ترافیک وجود ندارد.
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