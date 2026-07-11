به گزارش خبرنگار مهر، میثم محتشم ظهر امروز شنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری سی و هشتمین جشنواره تئاتر لرستان با تأکید بر اینکه کار فردی عاقبتی جز شکست ندارد، راهبرد اصلی این دوره از جشنواره را تصمیم‌گیری جمعی و پرهیز از اقدامات نمایشی و ویترینی اعلام کرد.

وی با بیان اینکه هنرمندان تنها به احترام نیاز دارند، افزود: برای برگزاری موفق این رویداد باید با نگاهی واقع‌بینانه به شرایط موجود، نقاط ضعف را شناسایی و نقاط قوت را تقویت کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در ادامه از انجمن و شورای سیاست‌گذاری تئاتر به‌عنوان سرمایه‌های دانشی و تجربی یادکرد که نباید نادیده گرفته شوند و بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت تمام شهرهای استان تأکید کرد.

محتشم با اشاره به اهمیت آینده‌نگری در هنرنمایش، خواستار برنامه‌ریزی جدی برای پرورش نسل جدید هنرمندان شد و تصریح کرد: اولویت ما باید ارتقای کیفی تئاتر استان از طریق برگزاری کلاس‌های آموزشی تخصصی و سرمایه‌گذاری برای آینده باشد.

وی تصریح کرد: برگزاری جلسات هم‌اندیشی با اهالی تئاتر، تنها راهکار عملیاتی برای خروج از مشکلات و دستیابی به اهداف جشنواره است و مسیر پیشرو باید باخرد جمعی طی شود.