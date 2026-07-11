دنیامالی تعلیق موقت محرومیت روسیه را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن نامه احمد دنیامالی به «میخائیل دگتیارف» وزیر ورزش فدراسیون روسیه آمده است:



مایلم صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به مناسبت تصمیم اخیر کمیته بین‌المللی المپیک در خصوص تعلیق موقت محرومیت کمیته المپیک روسیه و فراهم شدن زمینه مشارکت گسترده‌تر ورزشکاران روسیه در رویدادهای ورزشی بین‌المللی، به جناب‌عالی و جامعه ورزش فدراسیون روسیه ابراز نمایم.



اطمینان دارم که حضور فعال ورزشکاران تمامی کشورها در رقابت‌های بین‌المللی، در چارچوب اصول و ارزش‌های منشور المپیک، نقشی مؤثر در تقویت دوستی، تفاهم متقابل و همبستگی میان ملت‌ها و نیز توسعه ورزش در سطح جهانی خواهد داشت.



جمهوری اسلامی ایران همواره از گسترش همکاری‌های ورزشی، تحکیم همبستگی در جامعه جهانی ورزش و پاسداشت استقلال و ارزش‌های بنیادین جنبش المپیک حمایت کرده است. امیدوارم این تحول، زمینه‌ساز توسعه هرچه بیشتر همکاری‌های ورزشی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه و نیز تقویت تعاملات ورزشی در عرصه بین‌المللی باشد.

