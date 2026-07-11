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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۵

در پیامی به همتای روسی؛

دنیامالی تعلیق موقت محرومیت روسیه را تبریک گفت

دنیامالی تعلیق موقت محرومیت روسیه را تبریک گفت

وزیر ورزش و جوانان در پیامی خطاب به وزیر ورزش روسیه، تعلیق موقت محرومیت این کشور را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن نامه احمد دنیامالی به «میخائیل دگتیارف» وزیر ورزش فدراسیون روسیه آمده است:

مایلم صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به مناسبت تصمیم اخیر کمیته بین‌المللی المپیک در خصوص تعلیق موقت محرومیت کمیته المپیک روسیه و فراهم شدن زمینه مشارکت گسترده‌تر ورزشکاران روسیه در رویدادهای ورزشی بین‌المللی، به جناب‌عالی و جامعه ورزش فدراسیون روسیه ابراز نمایم.

اطمینان دارم که حضور فعال ورزشکاران تمامی کشورها در رقابت‌های بین‌المللی، در چارچوب اصول و ارزش‌های منشور المپیک، نقشی مؤثر در تقویت دوستی، تفاهم متقابل و همبستگی میان ملت‌ها و نیز توسعه ورزش در سطح جهانی خواهد داشت.

جمهوری اسلامی ایران همواره از گسترش همکاری‌های ورزشی، تحکیم همبستگی در جامعه جهانی ورزش و پاسداشت استقلال و ارزش‌های بنیادین جنبش المپیک حمایت کرده است. امیدوارم این تحول، زمینه‌ساز توسعه هرچه بیشتر همکاری‌های ورزشی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه و نیز تقویت تعاملات ورزشی در عرصه بین‌المللی باشد.

کد مطلب 6885039

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