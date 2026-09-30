کرملین: احتمال انتقال اس-۴۰۰ از ترکیه در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز چهارشنبه اعلام کرد: موضوع احتمال انتقال سامانه‌های اس-۴۰۰ از ترکیه در دستور کار قرار دارد و در این زمینه، اقدامات و تماس‌ های مربوطه در حال انجام است.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: روسیه برای روابط و شراکت راهبردی خود با قزاقستان اهمیت زیادی قائل است؛ این روابط آینده محور است و طیف گسترده‌ ای از موضوعات را دربرمی‌ گیرند.

دیمیتری پسکوف سپس افزود: روسیه قاطعانه وجود زندانیان سیاسی در این کشور را رد می‌کند؛ بنابراین موضوع آزادی آنها در ازای کاهش تحریم‌ها مورد بحث قرار نگرفته است. دیپلمات‌ های ما در واکنش به اظهارات تند درباره کالینینگراد، تلاش می‌ک نند به محافل اروپایی اسناد بنیادین روسیه را یادآوری کنند.