به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریا نووستی، وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه ای از رایزنی میان سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، با همتای ایرانی خود سعید خطیب‌زاده خبر داد.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه روسیه، معاون وزیر امور خارجه این کشور در رایزنی با سعید خطیب‌زاده پیرامون وضعیت خاورمیانه (غرب آسیا) و همکاری‌های مسکو و تهران در مجامع بین‌المللی گفتگو کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ ای که در وب‌سایت خود منتشر شده است، اعلام کرد: تبادل نظر عمیق و محتوایی پیرامون وضعیت خاورمیانه (غرب آسیا) و همچنین مسائل مربوط به همکاری ها میان مسکو و تهران در مجامع بین‌ المللی صورت گرفت.

وزارت امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد که این دیدار در فضایی دوستانه، سازنده و مبتنی بر اعتماد برگزار شد؛ فضایی که مشخصه اصلی مشارکت راهبردی جامع میان روسیه و ایران است.