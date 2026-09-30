پایان کار فرنگی کار قمی در ناگویا با وجود شروعی درخشان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد رضایی در نخستین مبارزه خود در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا به مصاف میرژان شرماخانبت از قزاقستان رفت و با نتیجه ۱۴ بر ۵ شکست خورد.

رضایی مبارزه را پرقدرت آغاز کرد و با اجرای یک سالتو بارانداز تماشایی، پنج امتیاز پیاپی گرفت تا با نتیجه ۵ بر صفر از حریف پیش بیفتد.

بااین‌حال، فرنگی‌کار قم در ادامه نتوانست برتری خود را حفظ کند و شرماخانبت با جبران امتیازها، نتیجه را به سود خود تغییر داد و به پیروزی رسید.

راه شانس مجدد نیز بسته شد

شرماخانبت در مرحله نیمه‌نهایی برابر نوما ساکورا از ژاپن شکست خورد و با نرسیدن به دیدار پایانی، امکان حضور رضایی در جدول شانس مجدد فراهم نشد.

به این ترتیب، رضایی پس از شکست در مبارزه نخست و حذف حریف قزاقستانی‌اش از مسیر رسیدن به فینال، از رقابت‌های کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی ناگویا کنار رفت.