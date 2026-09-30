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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

پایان کار فرنگی کار قمی در ناگویا با وجود شروعی درخشان

پایان کار فرنگی کار قمی در ناگویا با وجود شروعی درخشان

قم- فرنگی‌کار وزن ۶۷ کیلوگرم قم پس از شکست در نخستین مبارزه و ناکامی حریف قزاقستانی‌اش در رسیدن به فینال، از بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا کنار رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد رضایی در نخستین مبارزه خود در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا به مصاف میرژان شرماخانبت از قزاقستان رفت و با نتیجه ۱۴ بر ۵ شکست خورد.

رضایی مبارزه را پرقدرت آغاز کرد و با اجرای یک سالتو بارانداز تماشایی، پنج امتیاز پیاپی گرفت تا با نتیجه ۵ بر صفر از حریف پیش بیفتد.

بااین‌حال، فرنگی‌کار قم در ادامه نتوانست برتری خود را حفظ کند و شرماخانبت با جبران امتیازها، نتیجه را به سود خود تغییر داد و به پیروزی رسید.

راه شانس مجدد نیز بسته شد

شرماخانبت در مرحله نیمه‌نهایی برابر نوما ساکورا از ژاپن شکست خورد و با نرسیدن به دیدار پایانی، امکان حضور رضایی در جدول شانس مجدد فراهم نشد.

به این ترتیب، رضایی پس از شکست در مبارزه نخست و حذف حریف قزاقستانی‌اش از مسیر رسیدن به فینال، از رقابت‌های کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی ناگویا کنار رفت.

کد مطلب 6963398

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