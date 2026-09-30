به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحیمی، از تاکسی‌های برقی آسیب‌دیده در جریان جنگ رمضان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت این خودروها و روند اقدامات انجام‌شده برای تعیین تکلیف و بازسازی آنها قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران، با اشاره به ورود تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت اظهار کرد: یکی از اقدامات مهمی که شهرداری تهران در این دوره انجام داد، ورود ناوگان و تاکسی‌های برقی به حمل‌ونقل عمومی در راستای کاهش آلودگی هوا و نوسازی ناوگان تاکسیرانی بود.

وی افزود: این تاکسی‌ها وارد کشور شدند و هدف از به‌کارگیری آنها، کاهش مصرف سوخت، کمک به کاهش آلودگی هوا و ارائه خدمات بهینه‌تر به شهروندان است.

رحیمی با اشاره به آسیب‌های واردشده به بخشی از تاکسی‌های برقی تهران ادامه داد: متأسفانه در جریان جنگ تحمیلی اخیر، بر اثر اصابت پرتابه دشمن صهیونی ـ آمریکایی به نزدیکی محل دپوی بخشی از تاکسی‌های برقی، تعدادی از این تاکسی‌ها دچار آسیب و خسارت شدند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران تصریح کرد: این موضوع از همان ابتدای امر در دستور کار سازمان تاکسیرانی، شهرداری تهران و مراجع ذی‌ربط قرار گرفت و تعیین تکلیف این تاکسی‌ها در حال پیگیری است.

وی گفت: در حال حاضر حدود ۱۷۰ دستگاه از تاکسی‌های برقی ما به صورت کلی و جزئی آسیب دیده‌اند و پیگیری‌های لازم برای اورهال و رفع مشکلات این تاکسی‌ها در دست اقدام است.

رحیمی با بیان اینکه فرآیند اورهال تاکسی‌های آسیب‌دیده در دستور کار قرار دارد، افزود: در حال حاضر بحث اورهال این تاکسی‌ها مطرح است و به محض اینکه عملیات اورهال انجام شود، این خودروها توسط شرکت خدمات پس از فروش وارد فرآیند تحویل خواهند شد.

وی همچنین از انجام کارشناسی میزان خسارت واردشده به هر یک از تاکسی‌های آسیب‌دیده خبر داد و اظهار کرد: برآوردهای کارشناسی و میزان خسارت‌ها انجام شده و خسارت هر دستگاه خودرو به صورت مجزا مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران تأکید کرد: به محض انجام عملیات اورهال و رفع مشکلات فنی، تاکسی‌های آسیب‌دیده مجدداً وارد ناوگان خواهند شد.

رحیمی در پایان با اشاره به برآورد ریالی خسارت‌های واردشده گفت: بر اساس برآورد کارشناسی انجام‌شده، در مجموع حدود ۷۰ میلیارد تومان خسارت به تاکسی‌های برقی آسیب‌دیده وارد شده است.