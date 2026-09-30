به گزارش خبرنگار مهر، علی عنایتی عصر امروز در جریان دیدار استاندار خراسان جنوبی با تعدادی از آتشنشانان در ایستگاه مرکزی آتشنشانی بیرجند، اظهار کرد: شجاعت و فداکاری از ویژگیهای اصلی آتشنشانان است و این نیروها همواره در معرض خطر قرار دارند تا امنیت و آرامش را برای شهروندان فراهم کنند.
وی با اشاره به توجه ویژه مدیریت شهری بیرجند به سازمان آتشنشانی در دوره اخیر افزود: در یک سال گذشته حدود ۲ هزار عملیات حادثه و حریق توسط آتشنشانی بیرجند پوشش داده شده و تعداد حوادث نیز نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد کاهش داشته است.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند با بیان اینکه کمبود زیرساختهای آتشنشانی در شهرکهای اطراف بیرجند وجود دارد، گفت: جمعیتی حدود ۲ هزار نفر در این شهرکها سکونت دارند و به دلیل نبود زیرساختهای لازم، بار سنگین ارائه خدمات به این مناطق بر دوش آتشنشانی بیرجند است.
عنایتی ادامه داد: با وجود کمبود نیروی انسانی، ناچار به ارائه خدمات به این مناطق هستیم و گاهی در زمان انجام عملیات در خارج از شهر، ممکن است همزمان حادثهای در داخل شهر بیرجند رخ دهد.
وی با اشاره به هزینه ارائه خدمات آتشنشانی به مناطق خارج از محدوده شهر افزود: هزینه خدمات آتشنشانی از مردم بیرجند دریافت میشود، اما دهیاریها تاکنون بابت خدماتی که به آنها ارائه شده، مبلغی پرداخت نکردهاند و لازم است برای این موضوع راهکار قانونی مشخصی پیشبینی شود.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی بیرجند بیان کرد: به دهیاریهای مورد نظر پیشنهاد دادهایم در قالب قرارداد، خدمات آتشنشانی به آنها ارائه شود، اما تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف این موضوع گفت: انتظار داریم راهکاری مناسب ارائه شود تا بتوانیم خدمات مورد نیاز را با کیفیت و سرعت بیشتری ارائه کنیم.
عنایتی همچنین با اشاره به افزایش هزینه تجهیزات آتشنشانی اظهار کرد: سال گذشته قیمت هر لیتر کف آتشنشانی ۳۰۰ هزار تومان بود، اما اکنون این رقم به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
وی با اشاره به نبود زیرساختهای کافی در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند گفت: در این منطقه صنایعی فعالیت دارند که با مایعات قابل اشتعال سروکار دارند، اما زیرساختهای لازم برای مقابله با حوادث احتمالی به اندازه کافی وجود ندارد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی بیرجند افزود: یک دستگاه خودروی آتشنشانی در منطقه ویژه اقتصادی مستقر است، اما به دلیل اینکه پرسنل مربوطه تاکنون در عملیاتهای آتشنشانی حضور نداشتهاند، این خودرو در زمان بروز حوادث کارایی لازم را ندارد.
عنایتی با اشاره به پشتیبانی آتشنشانی بیرجند از عملیات غواصی در نقاط مختلف استان تصریح کرد: با وجود اینکه این موضوع از وظایف هلال احمر است و این مجموعه نیز تجهیزات لازم را در اختیار دارد، نیروهای آتشنشانی بیرجند در شهرهای دوردستی مانند نهبندان، شوسف و فردوس نیز عملیات غواصی انجام میدهند.
وی ادامه داد: اوایل سال جاری، آتشنشانان فردوس برای خارج کردن جسدی از داخل چاهی با عمق ۱۰۰ متر و ارتفاع آب ۲۰ متر اقدام کردند که انجام این عملیات برای نیروها بسیار خطرناک بود.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی بیرجند با اشاره به کمبود نیروی انسانی در این سازمان گفت: بر اساس چارت سازمانی، آتشنشانی بیرجند با کمبود ۷۰ نیرو مواجه است.
عنایتی با بیان اینکه قیمت خودروهای آتشنشانی به ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان رسیده است، افزود: شهرداری بیرجند به تنهایی نمیتواند همه هزینههای مورد نیاز برای نوسازی و تجهیز ناوگان آتشنشانی را تأمین کند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه خدمات آتشنشانی بیرجند در خارج از محدوده شهر نیز ارائه میشود، درخواست داریم اعتباری از محل اعتبارات ملی و استانی برای تجهیز آتشنشانی بیرجند اختصاص یابد تا حداقل برای هر ایستگاه آتشنشانی یک دستگاه خودرو پیشبینی شود.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی بیرجند با اشاره به فرسودگی ناوگان این سازمان گفت: خودروهای سبک و سنگین آتشنشانی بیش از ۱۵ سال و خودروهای پیشرو نیز بیش از ۲۵ سال عمر دارند.
عنایتی افزود: در صورت اختصاص خودروهای دوکابین به آتشنشانی بیرجند، آمادگی داریم تجهیزات مورد نیاز این خودروها را نیز تأمین و نصب کنیم.
تجهیز سایت آموزش آتشنشانی شرق کشور در منطقه ویژه اقتصادی
شهردار بیرجند نیز در این دیدار با گرامیداشت هفتم مهرماه، روز آتشنشانی و خدمات ایمنی، اظهار کرد: سه محور اصلی فعالیت شهرداری در حوزه آتشنشانی شامل نیروی انسانی و امور اداری، ناوگان و لجستیک و آموزش است که به صورت جدی دنبال میشود.
مهدی بهترین افزود: در قالب توافقنامهای با منطقه ویژه اقتصادی بیرجند، قرار است سایت آموزش آتشنشانی شرق کشور در این منطقه تجهیز شود.
وی همچنین از برگزاری دو دوره آموزش غواصی در سطح ملی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۶ ایستگاه آتشنشانی در شهر بیرجند فعال است.
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