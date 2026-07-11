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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۳

قرار رشتی ها در میدان به شب صد و سی و سوم رسید

قرار رشتی ها در میدان به شب صد و سی و سوم رسید

رشت- قرار رشتی ها در میدان و خونخواهی امام امت به شب صد و سی و سوم رسید.

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فیلم: زهرا پرنیا

کد مطلب 6885305

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