https://mehrnews.com/x3cxHs ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۳ کد مطلب 6885305 استانها گیلان استانها گیلان ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۳ قرار رشتی ها در میدان به شب صد و سی و سوم رسید رشت- قرار رشتی ها در میدان و خونخواهی امام امت به شب صد و سی و سوم رسید. دریافت 12 MB فیلم: زهرا پرنیا کد مطلب 6885305 کپی شد مطالب مرتبط تجدید میثاق مردم نکا در یکصد و سیوسومین اجتماع میدانی اجتماع خونخواهی رهبر شهید در رامسر حضور حماسی مردم اردستان در خونخواهی امام شهید حماسه حضور مردم لاهیجان وارد صد و سی و سومین شب شد برچسبها تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب رشت
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