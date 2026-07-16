https://mehrnews.com/x3czH4 ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹ کد مطلب 6890088 استانها گیلان استانها گیلان ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹ موج صد و سی و هشتم از خونخواهی رشتی ها در میدان رشت- همزمان با شب صد و سی و هشتم تجمعات، مردم رشت به خونخواهی از رهبر شهید به میدان آمدند. دریافت 10 MB فیلم: زهرا پرنیا کد مطلب 6890088 کپی شد مطالب مرتبط موج یکصد و سی و هفتم مردم رشت در میدان شهدای ذهاب اجتماع صد و سی و ششم مردم رشت در میدان تداوم حماسه آفرینی مردم دیار میرزا در حمایت از نیروهای مسلح قرار رشتی ها در میدان به شب صد و سی و سوم رسید برچسبها رشت تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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