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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹

موج صد و سی و هشتم از خونخواهی رشتی ها در میدان

موج صد و سی و هشتم از خونخواهی رشتی ها در میدان

رشت- همزمان با شب صد و سی و هشتم تجمعات، مردم رشت به خونخواهی از رهبر شهید به میدان آمدند.

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فیلم: زهرا پرنیا

کد مطلب 6890088

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