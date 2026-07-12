به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه نشست خبری جایزه جهانی امام شهید(ره) که روز گذشته در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد، با حسین دیوسالار، معاون توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درباب جزئیات برنامههای جانبی این جایزه با حضور مهمانان بینالمللی و برگزیدگان گفتگو کردیم.
دیوسالار در پاسخ به این پرسش که آیا در حاشیه جایزه جهانی امام شهید(ره)، برنامهای برای بازدید مهمانان خارجی از شهرهای دیگر ایران به جز تهران، با توجه به اینکه این مهمانان شاید فرصت تکرار این سفر را نداشته باشند، برای آشنایی با وسعت، تنوع اقلیمی و پیشینه فرهنگی ایران به عنوان هفدهمین کشور بزرگ جهان و با شهرهایی که در این جنگ نامشان بسیار در رسانه ها تکرار شد مثل میناب و لامرد، در دستور کار قرار دارد، گفت: اخیراً تمامی دستگاههای فعال در حوزه فرهنگیِ بینالمللی، میزبانی بیش از ۴۵۰ مهمان شامل شخصیتهای فرهنگی، هنری، مذهبی و ادبی را بر عهده داشتند که این افراد در حال بازگشت به کشورهای خود هستند؛ همچنین در این مدت، حضور اینفلوئنسرها و انسانرسانهها را نیز شاهد بودیم.
او ادامه داد: مهمانانی که اکنون برای این جشنواره حضور خواهند یافت، طبق برنامهریزیهای جانبی، از مراکز ادبی و هنری بازدید خواهند کرد، با مسئولان مرتبط نشستهای تخصصی خواهند داشت، از مناطق آسیبدیده در دوران جنگ تحمیلی سوم بازدید میکنند و دیدارهایی با شاعران ایرانی خواهند داشت. در خصوص سفر به سایر شهرها نیازمند برنامهریزیهای مدون هستیم.
او در پایان افزود: این موضوع به زمانبندی سفر بستگی دارد. تعداد مهمانان هشت یا نُه نفر از برگزیدگان است؛ چرا که سه نفر از مدعوین به دلیل طولانی بودن مسیر از آمریکای جنوبی (آرژانتین و ونزوئلا و...) امکان حضور نداشتند. اما برای سایر مهمانانی که در ایران حضور مییابند با توجه به زمان حضورشان برنامه هایی در نظر گرفته میشود.
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