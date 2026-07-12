قنبری: مسیر انقلاب پویاتر شد؛ «از زعامت تا بعثت» روایت بلوغ یک ملت

حجت‌الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، فقهای امت‌ساز در تاریخ اسلام را به چهار دوره تقسیم کرد و گفت: دوره اول از شیخ قمی تا هلال جزایری، دوره دوم از محقق ثانی تا شیخ انصاری، دوره سوم از میرزای شیرازی تا امام خمینی(ره) است که می‌توان آن را دوران «قیام امت» نامید.

وی دوره چهارم را زعامت ۳۷ساله رهبر شهید انقلاب اسلامی دانست و افزود: این دوران، «بعثت امت» نام دارد که با نقش‌آفرینی مستقیم مردم معنا پیدا می‌کند.

قنبری تأکید کرد: همه علما و صلحای شیعه در امت‌سازی نقش داشتند تا امت شیعی به اوج تکامل خود یعنی بعثت برسد؛ بعثتی که در آن مردم حتی با شهادت رهبرشان، مسیر خود را تغییر نمی‌دهند و این اوج بلوغ امت شیعه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سمنان با اشاره به ثمره مجاهدت‌های رهبر شهید خاطرنشان کرد: دشمن گمان می‌کرد با شهادت ایشان، مسیر متوقف می‌شود، اما ملت ایران استوارتر از گذشته در میدان ایستاد و این راه پویاتر ادامه یافت؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از دل‌های غافل بیدار شدند و به صفوف امت بازگشتند.

وی خون مطهر رهبر شهید را «ثارالله» خواند و تصریح کرد: این خون هرگز بی‌ثمر نمی‌ماند و وعده الهی درباره خونخواهی آن محقق خواهد شد.

قنبری در پایان تأکید کرد: ملت ایران با حفظ وحدت، بصیرت و تبعیت از آرمان‌های انقلاب، این مسیر را تا تحقق وعده الهی ادامه خواهد داد.