به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، امروز یکشنبه چهارم مردادماه در مراسم یادبود رهبر شهید انقلاب که با حضور اصحاب رسانه در مجتمع فرهنگی شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار شد، با اشاره به رابطه عمیق میان رهبر انقلاب و نسل جوان گفت: رهبر انقلاب تنها رهبر ما نبودند، بلکه معلم ما نیز بودند. در یکی از دیدارها به ایشان عرض کردم امکان دارد به نیابت از یک نسل با شما حرف بزنم؟ ایشان پرسیدند کدام نسل؟ گفتم نسلی که شما فقط رهبرش نبودید بلکه معلمش بودید. وقتی سن و سال این نسل را از متولدین زمان انقلاب تا دهه هفتاد ذکر کردم، ایشان با ظرافت به نکاتی اشاره کردند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: ما در حلقههای «انسان ۲۵۰ ساله» آموختیم که چگونه ایشان از دل یک تاریخ پرتلاطم، پیچیدهترین راهبردهای رسانهای را بیرون کشیدند و به نمایش گذاشتند. ایشان رمزگشایی کردند تا شناختی متفاوت از نحوه مبارزهای که افکار عمومی را هدف گرفته است، استخراج و جلوی چشم ما قرار دهند.
حجتالاسلام قمی با تأکید بر پیوند میان مفاهیم دینی و راهبردهای رسانهای افزود: کسانی که به اربعین امام حسین (ع) مشرف میشوند، توجه دارند که در زیارت عاشورا مفهوم «ثارالله» بر دوش زائر نهاده میشود و اتصال برقرار میگردد؛ اما «بیقرار ولی خدا شدن»، لبّ خونخواهی است. این هنر مقدس خونخواهی را باید در همان سیره انسان ۲۵۰ ساله دنبال کرد.
وی با بیان اینکه هدف نهایی رسانه، تسخیر دلهاست، تصریح کرد: در مجاهدت رسانهای، به دنبال عبور از سپرهای ذهنی مخاطب هستیم تا پیام به جان و دل او اثر بگذارد. این اقناع و فتح قلوب در سیره اهل بیت (ع) کاملاً قابل مشاهده است؛ اگر این اتفاق بیفتد، از یک فتح، پیروزی بزرگ و ابدی شکل میگیرد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به نقش بانوان در روایتگری اشاره کرد و گفت: محبت ولی خدا نعمت و لطف الهی است و بیقراریهایی که ریشه معرفتی دارد، اتفاقات بزرگی را در عالم رقم میزند. خون شهید خود پیامرسان است و معنا را خلق و منتقل میکند. یکی از راههای اتصال به سیدالشهدا (ع)، راوی و مبلغ پیام امام حسین (ع) بودن است.
وی خاطرنشان کرد: خداوند ساختار وجودی بانوان را برای روایت، متناسبتر از مردان آفریده است. قصه گفتن مادر برای فرزند حاوی پیامهای مهمی است. در روایت حق و مجاهدت دفاع مقدس نیز رهبر شهید اشاره فرمودند که بانوان پیشی گرفتند و حضرت زینب (س) پرچمدار این روایت است. روایت خوبیهای سیدالشهدا (ع) یک سو و روایت خوبیهای مردم و این عزاداران سوگوار، سوی دیگر این مجاهدت است که باید به درستی روایت شود.
حجتالاسلام قمی در پایان با اشاره به اهمیت امیدآفرینی تأکید کرد: روایت خوبی شهدا و انتقال پیام آنها، خودِ مجاهدت رسانهای است. رهبر انقلاب میفرمایند «نخستین مجاهدت، امیدآفرین است». اکنون درمییابیم چرا رهبر شهید تا این حد به شاعر و مداح اهمیت میدادند، چرا که آنها بخشی از وجود عاطفی جامعه را خطاب قرار میدهند. رهبر شهید در مسائل رسانهای سهلگیر نبودند و برای آن اهمیت ویژهای قائل بودند. ما باید در روایت رسانهای چگونگی اعجاز و امداد الهی را به تصویر بکشیم تا دنیا بداند ما از خون این ابرمرد نخواهیم گذشت.
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