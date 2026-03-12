به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا قنبری، عصر پنجشنبه در جمع عزاداران مهدیه بزرگ شاهرود بیان کرد: این شبها، شبهای یتیمی عالم است؛ عالمی که در غم فقدان علی(ع) میسوزد و امت ما نیز امسال طعم یتیمی امام شهیدشان را چشیدند.
وی افزود: قرآن کریم از یک داد و ستد بزرگ سخن میگوید: خدای متعال جانهای ما را خریدار است. تاجر باهوش کسی است که متاع در معرض فساد را به موقع بفروشد. جانی که روزی از ما گرفته خواهد شد، اگر با شهادت از دست برود، با ارزش افزوده الهی به ما بازمیگردد. امام شهید ما این تجارت را با خدا کرد و ما نیز باید ادامهدهنده این راه باشیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به حدیث امیرالمؤمنین(ع) که میفرماید «هزار ضربت شمشیر آسانتر از مرگ در بستر است» گفت: رهبر شهید ما بارها فرمودند ما از ابتدا شهادت را انتخاب کردهایم. ملتی که از شهادت نترسد، هیچ قدرتی توان شکست آن را ندارد.
قنبری با اشاره به آیه «إِنَّ الَّذینَ یُبایِعُونَکَ إِنَّما یُبایِعُونَ اللَّهَ» گفت: بیعت با امام، بیعت با خدا است. امروز که امام شهیدمان به ملکوت اعلی پیوسته، امت شهید باید با ولی امر جدید مسلمین که از سوی خبرگانِ متعهد و با اتکال به سنت الهی انتخاب شده، تجدید عهد کند. رهبر جدید امت، اگرچه در جایگاه رفیع امامت قرار گرفته، اما شجاع، متدین، متعهد به اسلام ناب محمدی و پیرو راستین خط امام و انقلاب است.
وی با بیان اینکه راه شهید با شهادت بسته نمیشود، بلکه تازه آغاز میگردد افزود: امروز امت شهید باید حول محور امام جدید خود جمع شوند و عهد خود را با ولایت تجدید کنند. این بیعت، ضامن وحدت و انسجام ملی و رمز عبور از تمام فتنهها است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در پایان گفت: خون رهبر شهید ما احساس تنفر ملی از استکبار جهانی را بیدار کرد و امروز فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» از عمق جان ملتی برمیخیزد که با غسل شهادت در صحنه حاضر شدهاند. ما تا پایان این راه ایستادهایم
