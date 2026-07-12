استاندار یزد: نظام سلامت استان شاهکار ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در نشست صمیمانه با جمعی از اعضای هیئتعلمی دانشگاههای علوم پزشکی شهید صدوقی (ره) و یزد، جایگاه اساتید را رفیع و رسالت آنان را کاری ارزشمند، دشوار و نیازمند مطالعه مستمر توصیف کرد.
وی با اشاره به افتخارات حوزه سلامت استان اظهار داشت: نظام درمان یزد همواره در تراز ملی یک برند معتبر و شاهکار محسوب میشود و حضور چنین قشر فرهیختهای مایه مباهات استان است.
استاندار یزد با تفکیک دغدغههای مطرحشده به دو سطح استانی و ملی، گفت: در مسائل استانی با جدیت ورود میکنیم و معاونان استانداری مکلف به رفع کامل این موارد هستند و در سطح ملی نیز از ظرفیت مکاتبات رسمی و دیدارهای ماهانه با رئیسجمهور و معاون اول ایشان برای پیگیری مطالبات تا حصول نتیجه استفاده خواهیم کرد.
وی با اذعان به فشارهای معیشتی بر همه اقشار جامعه، خاطرنشان کرد: زحمات و تخصص اعضای هیئتعلمی جایگاه ویژهای دارد و انتظارات این قشر کاملاً بهحق و منطقی است.
استاندار یزد در پایان با اعلام حمایت صددرصدی از طرح ترمیم و افزایش حقوق اساتید، از قول مساعد جهت نامهنگاری با رئیسجمهور در این خصوص خبر داد و افزود: مدیریت ارشد استان شنوای دغدغههای پرستاران و تمامی صنوف است و با جلسات مستمر، برای حل مطالبات تلاش خواهد کرد.
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