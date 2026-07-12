«جشنواره کتاب» لرستان فرصتی برای ایجاد انسجام اجتماعی و فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید پرویز پور در نشست راهبردی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با معاون سیاسی امنیتی استانداری با موضوع برگزاری رویداد فرهنگی «جشنواره کتاب» با تبیین ابعاد مختلف این رویداد، بر نقش حیاتی کتاب در تقویت بنیان‌های خانواده و ایجاد نشاط اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به چالش‌های اجتماعی و بحران‌های گذشته، برگزاری این جشنواره را فرصتی استراتژیک برای ایجاد انسجام و تقویت شبکه‌های تعاملی میان شهروندان دانست و گفت: ما پس از گذر از دوران دشوار و جنگ، نیازمند رویدادهایی هستیم که بتوانند نشاط اجتماعی را بازگردانده و انگیزه لازم را برای حرکت به‌سوی آینده ایجاد کنند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان با تأکید بر ضرورت معرفی جایگاه چندهزارساله و اصیل استان لرستان به ناشران سراسر کشور، افزود: این جشنواره نباید تنها یک رویداد فروش باشد؛ بلکه باید بستری برای حمایت از توانمندی‌های فرهنگی استان و ایجاد فرصت‌های رشد برای ناشران و تولیدکنندگان محلی را فراهم کند.

پرویز پور، همچنین با اشاره به لزوم حرکت از رویکردهای سنتی به سمت مدیریت کارشناسی بر ضرورت مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و جذب حامیان مالی از بخش خصوصی و واحدهای تولیدی تأکید کرد و افزود: برای برگزاری نمایشگاهی در خور و شأن استان، نیاز به جلسات متناوب و تعیین دقیق سهم هر یک از دستگاه‌ها داریم تا از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل استفاده شود.

وی با نگاهی آینده‌نگرانه به زیرساخت‌ها، اهمیت ارتقای زیرساخت‌های نرم‌افزاری حوزه کتاب در استان را ضروری عنوان کرد و گفت: ارتقای جایگاه خانواده از طریق فرهنگ کتاب‌خوانی، در واقع ایجاد یک سپر دفاعی مستحکم در برابر آسیب‌های اجتماعی خواهد بود که باید با تمام توان از آن حمایت کرد.