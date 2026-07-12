به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه فروتن ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به برگزاری نشست تبادل نظر داوران بخش کارگاهی هفدهمین جشنواره ملی نمایشنامهنویسی رضوی در گیلان، اظهار کرد: این نشست با هدف ارتقای سطح کیفی بخش کارگاهی جشنواره و ایجاد هماهنگیهای لازم میان عوامل اجرایی و داوران برگزار شد.
وی افزود: در این نشست که با حضور اکبر صمدینیا ناظر جشنواره، علی خیراندیش مدیرعامل مؤسسه فرهنگی و هنری فرزانگان دیار پارسی و جمعی از کارشناسان ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان برگزار شد، زمینههای توسعه کیفی برنامههای آموزشی و اجرایی این بخش مورد بررسی قرار گرفت.
فروتن با اشاره به محورهای مطرحشده در این نشست تصریح کرد: یوسف فخرایی، علیرضا پارسی و صابردل بینا بهعنوان داوران بخش کارگاهی، درباره روند برگزاری کارگاههای آموزشی، شیوههای ارزیابی آثار و همچنین هماهنگیهای اجرایی به تبادل نظر پرداختند و پیشنهادهایی برای ارتقای سطح کیفی این بخش ارائه کردند.
معاون هنری و سینمایی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان تأکید کرد: بهرهگیری از ظرفیت اساتید و هنرمندان برجسته تئاتر، ارتقای سطح علمی و تخصصی بخش کارگاهی و فراهمسازی بستر مناسب برای کشف و پرورش استعدادهای نمایشنامهنویسی از جمله اولویتهای مورد تأکید در این نشست بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این نشست در راستای هماندیشی و برنامهریزی هدفمند برای برگزاری هرچه شایستهتر هفدهمین جشنواره ملی نمایشنامهنویسی رضوی برگزار شد و تعامل و همافزایی میان داوران و دستاندرکاران، نقش تعیینکنندهای در تحقق اهداف این رویداد ملی خواهد داشت.
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