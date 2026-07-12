۳۱ تیر ماه آخرین مهلت نام نویسی سرویس مدارس در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر،امید کاردانی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس اظهار کرد: ۳۱ تیر ماه آخرین مهلت نام نویسی والدین دانش آموزان برای استفاده از سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید در بندرعباس است.

کاردانی افزود: سال تحصیلی جدید ۱۷ شرکت در زمینه سرویس مدارس و رفت و آمد دانش آموزان در بندرعباس خدمات رسانی می‌کنند.

وی گفت: هزار و ۱۳۴ خودرو در این شرکت‌ها برای سرویس مدارس دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

امید کاردانی افزود: والدین توجه داشته باشند که ظرفیت هر سرویس مدارس بستگی به کارت خودرو تعیین می‌شود.

کارشناس اداره انجمن آموزش و پرورش هرمزگان گفت: تاکنون ۲۰۰ خانواده برای استفاده از سرویس مدارس در سامانه سپند نام نویسی کرده‌اند.

حاجبی افزود: از مزایای نام نویسی در سامانه سپند نظارت آموزش و پرورش برای رفت و آمد دانش آموزان و جلوگیری از ضرر و زیان خانواده‌ها است.